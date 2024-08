Sfuma l’affare in attacco, colpo di scena: occhio al ritorno di fiamma per Osimhen

Nelle ultime ore è saltata una clamorosa trattativa ed ora le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.

Il mercato vive una fase calda e tutti i principali club europei sono al lavoro per rinforzare la rosa. Diversi club europei vogliono rinforzare l’attacco e uno dei nomi papabili in uscita dal proprio club è Victor Osimhen. E’ ormai risaputo che il destino dell’attaccante nigeriano sia lontano da Napoli.

Fino a qualche settimana fa il Chelsea sembrava una delle possibili opzioni per il calciatore con i Blues a caccia di un bomber di primo piano. La trattativa sembrava sfumata qualche giorno fa con la formazione di Maresca che aveva individuato nel giovane talento dell’Atletico Madrid Samu Omorodion il nuovo bomber. Sembrava tutto fatto e invece non è cosi: come riporta in questi minuti il Chiringuito la trattativa tra Atletico Madrid e Chelsea per Omorodion è definitivamente saltata.

Mercato Napoli, occhio alla situazione in Premier

Il Chelsea aveva chiuso il colpo Omorodion per circa 50 milioni di euro ma secondo alcune indiscrezioni vi sono state divergenze contrattuali e da qui è saltato l’affare. Il Chelsea torna quindi sul mercato ed è alla ricerca di una prima punta di caratura mondiale. Occhio quindi in chiave Osimhen che già in passato è stato accostato al club inglese.

Non va dimenticato inoltre che i Blues detengono il cartellino di Romelu Lukaku e quindi le due squadre potrebbero presto tornare a parlarsi, con gli affari Lukaku e Osimhen che potrebbero tornare in voga.