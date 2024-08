Bisoli in conferenza: “So come lavora Conte, quando i calciatori scaricheranno i carichi…”

Dopo la partita tra Napoli e Modena, dove gli azzurri hanno passato il turno ai calci di rigore, Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa.

Il Modena è uscito sconfitto soltanto ai calci di rigore contro il Napoli di Antonio Conte. Cosi l’allenatore della squadra ospite, Pierpaolo Bisoli, ha parlato in conferenza stampa: “Vado a casa contentissimo della prestazione dei miei giocatori. L’avevo detto in conferenza stampa che avremmo dovuto chiuderli nella nostra area e poi ripartire. Siamo andati più vicini al gol noi che loro, sono contento per come la mia squadra si è espressa”, ha detto l’allenatore del Modena.

“Noi abbiamo bisogno di lavorare, anche due ore al giorno. Quando trovi la disponibilità dei calciatori, poi trovi queste prestazioni. Il nostro obiettivo è quello di restare nella parte sinistra della classifica. Il calcio deve tornare ad essere fatica, altrimenti non si va da nessuna parte”, le sue parole durante la conferenza stampa.

“Il fatto che ci ha avvantaggiato è che oggi nessun calciatore del Napoli attaccava la profondità. Quando loro avevano palla, li raddoppiavamo o li triplicavamo. Quando c’è Osimhen non sai in che modo difendere. Sicuramente questo ci ha avvantaggiato, anche se temevo la giocata dei singoli”, le parole di Bisoli.

Ed ancora, l’allenatore del Modena ha lasciato un commento anche su Conte ed il momento del Napoli: “Io so come lavora Conte. Quando i calciatori scaricheranno i carichi di lavoro, allora vedrete un’altra squadra”, le dichiarazioni.