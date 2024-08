Verona, arrivano brutte notizie prima della sfida col Napoli in campionato

Il Verona sarà la prima avversaria del Napoli in campionato: ci sono brutte notizie in queste ore per la squadra di Paolo Zanetti.

Il Napoli sta giocando in questi minuti la sfida di Coppa Italia contro il Modena. Un match che rappresenta il primo test ufficiale per Antonio Conte, che precederà poi la prima giornata di campionato che gli azzurri giocheranno contro il Verona. Un match estivo che ha però un’importanza rilevante, considerando che la Coppa Italia è l’unica competizione che si alternerà al campionato per il Napoli.

Ecco perchè i tifosi del Diego Armando Maradona sperano di poter andare avanti il più possibile, cercando di giocarsi le proprie carte al netto di quella che è una rosa ancora incompleta, come confermato anche da Giovanni Manna ai microfoni di Mediaset prima della partita.

Verona eliminato in Coppa Italia: brutte notizie in vista del Napoli

Non solo il Napoli, però, è sceso in campo in queste ore per superare il turno di Coppa Italia. Anche il Verona ha giocato il suo primo match ufficiale contro il Cesena, squadra di Serie B. Non ci sono buone notizie per i gialloblu che sono stati eliminati proprio dalla squadra allenata da Michele Mignani.

Non un avvio particolarmente brillanti per i ragazzi di Paolo Zanetti in vista della sfida contro il Napoli. Da capire, adesso, se le prossime settimane aiuteranno le squadre ad aggiustare il tiro, magari anche attraverso operazioni di mercato.