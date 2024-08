Osimhen, al via il braccio di ferro con il Napoli: rifiutate due possibili opzioni per l’addio!

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere in bilico. L’attaccante del Napoli è fuori dal progetto di Antonio Conte.

Sono giorni caldi per il futuro del Napoli e non solo. Tra i problemi presenti in rosa, c’è senza dubbio quello legato a Victor Osimhen. Intorno al calciatore, ha preso vita una vera e propria telenovela che con ogni probabilità si concluderà con l’addio. Infatti, la cessione del nigeriano è ormai scontata, anche se resta da trovare la giusta compagine interessata all’acquisto.

Proprio in questa direzione starebbe lavorando l’intera dirigenza azzurra. Non a caso, la società sarebbe a caccia di un club che assicuri i 120 milioni di euro della clausola, anche se la missione è tutt’altro che scontata. I club a prendere informazioni son stati diversi, ma senza mai sferrare l’assalto decisivo. Intanto, nelle ultime ore, il calciatore avrebbe fatto sapere al club la propria volontà e non solo.

Osimhen rifiuta un possibile prestito: la sua volontà

Il futuro di Victor Osimhen continua a preoccupare il Napoli. L’avvento di Antonio Conte ha portato grosso entusiasmo, ma non ha risolto il rebus legato all’attaccante. Il tecnico ha parlato più volte di “accordo” con la dirigenza per la cessione. Tutto ciò è veritiero, ma prima bisogna trovare il giusto club interessato ad un investimento coi fiocchi. Come riportato da “Il Mattino” il calciatore non vuole restare più al Napoli e non si è mai messo a disposizione del nuovo condottiero.

Oltre a tutto ciò, il calciatore ha avanzato anche delle pretese importanti in vista della cessione. Infatti, il nigeriano non è disposto ad accettare una possibile soluzione in prestito, la quale faciliterebbe senza dubbio l’addio. Questa, però, non è l’unica richiesta avanzata dall’ex Lille, in quanto il giocatore non è disposto a modificare il suo attuale ingaggio di 12 milioni di euro a stagione fino al 2026.

Tutto ciò, naturalmente, complica ulteriormente il futuro del giocatore. Quest’ultimo attende sviluppi in merito al suo futuro, e intanto continua ad essere ai margini del progetto. Infatti, oggi non sarà presente nel primo match ufficiale della stagione che vedrà protagonisti i suoi compagni contro il Modena.