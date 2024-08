Lukaku-Napoli, De Laurentiis punta allo sconto: intanto arriva la richiesta di Conte!

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Nelle prossime ore potrebbe risolversi il caso legato a Romelu Lukaku.

In casa Napoli è tempo di concentrarsi sulla nuova stagione e si proverà a farlo nel miglior modo possibile. L’avvento di Antonio Conte ha portato entusiasmo all’intero ambiente, anche se il tecnico necessita di importanti garanzie. Quest’ultime, dovranno essere colmate sul mercato sia in entrata che in uscita. A tenere banco, è senza dubbio la situazione legata a Victor Osimhen.

La società azzurra è ormai decisa a cedere il nigeriano da diversi mesi, vista anche la clausola rescissoria presente nel contratto. Il valore è molto alt0: 120 milioni di euro. Tale cifra permetterebbe poi alla società di individuare un nuovo profilo in attacco. In pole position continua ad esserci Romelu Lukaku, il quale tornerebbe volentieri in Italia. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli circa il futuro del giocatore.

Lukaku, il Napoli prepara lo sprint: le ultime

Il Napoli continua a puntare Romelu Lukaku. L’attaccante belga è l’erede di Victor Osimhen, ancor più dopo il possibile addio dell’ex Lille. Il nigeriano è fuori dal progetto e attende un’offerta importante per volare altrove. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” la dirigenza azzurra ha fretta di regalare ad Antonio Conte un nuovo bomber vista anche la volontà del tecnico. Intanto, però, il Chelsea non accetta sconti e chiede ben 40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.

La strategia di Aurelio De Laurentiis è al tempo stesso molto chiara. Il Napoli non vuole spingersi oltre i 30 milioni di euro (bonus compresi) per l’acquisto di Romelu Lukaku. In questo caso, toccherà naturalmente al club londinese decidere se effettuare o meno uno sconto sul prezzo finale.

Per quel che riguarda la volontà del calciatore il discorso è diverso. Romelu Lukaku vuole solo il Napoli e sogna di ritornare a lavorare con Antonio Conte. Infatti, il belga è già pronto per il ritorno in Italia ed attende solo il via libera da parte della dirigenza partenopea.