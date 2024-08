Coppa Italia, brutte notizie per De Laurentiis: adesso è ufficiale

Brutte notizie per la famiglia De Laurentiis: la notizia è ufficiale e riguarda la Coppa Italia, è accaduto tutto proprio in queste ore.

Serate estive in compagnia della Coppa Italia. Al Napoli manca davvero poco per scendere in campo ed affrontare il Modena per il primo match ufficiale della nuova stagione, con gli azzurri che dovranno farsi valere e dimostrare di aver assimilato i nuovi dettami tattici di Antonio Conte nel corso di quella che è stata una lunga preparazione, prima in quel di Dimaro Folgarida e poi a Castel di Sangro.

La Coppa Italia, di fatto, sarà l’unico impegno che il Napoli alternerà al campionato, vista l’assenza degli azzurri in Europa: da qui passano ovviamente quelli che sono gli stimoli di una squadra che non solo ha voglia di far bene ma che vuole tornare nuovamente protagonista dopo la bislacca stagione vissuta lo scorso anno con l’epilogo del decimo posto in classifica.

Passaggio importante, in questo senso, sarà proprio la Coppa Italia che non può non rappresentare un vero e proprio obiettivo stagionale per Antonio Conte. In questi giorni sono tante le squadre che stanno scendendo in campo per giocare questo turno. Oltre al Napoli, anche l’altra squadra della famiglia De Laurentiis è scesa in campo ma non ci sono buone notizie.

Coppa Italia, brutte notizie per la famiglia De Laurentiis: Bari eliminato!

Anche il Bari è sceso in campo oggi per giocare il suo match di Coppa Italia. La squadra pugliese ha giocato contro la Cremonese in una partita che si è dimostrata da subito complicata: il gol di Manuel De Luca al 68′ ha portato i padroni di casa in vantaggio, dando una spallata importante alla squadra allenata da Moreno Longo.

Abile il Bari a rifarsi sotto e riprendere il risultato ad una decina di minuti dalla fine con il gol di Ricci, per il momentaneo 1-1. Sfida che si è cosi protratta ai calci di rigore, con i pugliesi che si sono inchinati agli avversari: gli errori di Vicari e Oliveri dal dischetto (con il solo Collocolo che ha sbagliato per la Cremonese) hanno di fatto deciso l’eliminazione del Bari.

Una brutta notizia per la famiglia De Laurentiis ed il particolare per il presidente Luigi che dovrà confrontarsi con il primo scivolone stagionale ed una piazza che aspettava un segnale positivo già in queste prime battute. In casa Bari si prospetta un’estate davvero rovente.