Brescianini-Napoli, l’affare è già ai dettagli: prenderà il posto di un azzurro in rosa!

Il Napoli è pronto ad accogliere Marco Brescianini. Le ultimissime sull’affare condotto dal DS Manna e non solo.

In casa Napoli c’è tanta voglia di ripartire dopo la stagione difficile. La dirigenza azzurra vuole assecondare le richieste di Antonio Conte, per questo occorrono alcuni colpi in entrata. L’idea è rinforzare la mediana, in modo tale da assicurare un importante rendimento durante la stagione.

Nelle ultime settimane, uno dei nomi caldi, è stato senza dubbio quello di Marco Brescianini. Quest’ultimo, è attualmente di proprietà del Frosinone, ma è pronto al salto di qualità. Non a caso, nell’ultima stagione è stato assoluto protagonista nonostante la retrocessione in Serie B. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli legati all’approdo in Campania.

Brescianini si avvicina al Napoli: ecco quando si può chiudere

Marco Brescianini e il Napoli uniranno le proprie strade nelle prossime ore. Il centrocampista del Frosinone è pronto a mettersi agli ordini di Antonio Conte, il quale stravede per le sue qualità. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’affare si chiuderà sulla base di un’offerta da 12 milioni di euro, mentre si continua a lavorare sulla formula e sugli ultimissimi dettagli.

Sulle tracce di Marco Brescianini c’è stata a lungo anche l’Atalanta, la quale però non ha mai sferrato il colpo decisivo. Adesso, il Napoli è in netto vantaggio ed è pronto a chiudere l’operazione. Nelle prossime ore verrano limati gli ultimi dettagli per regalare ad Antonio Conte una nuova pedina in mediana.