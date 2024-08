Rudi Garcia cambia lavoro, sorpresa per l’ex Napoli: annuncio imminente e fan spiazzati

L’ex allenatore francese del Napoli pronto a voltare pagina, dalla Francia arriva la clamorosa indiscrezione.

Il Napoli è al lavoro in vista dell’inizio del campionato, che vedrà gli azzurri impegnati domenica 18 agosto allo stadio “Bentegodi” contro l’Hellas Verona. I prossimi mesi saranno fondamentali per capire il futuro della squadra, che sarà impegnata solamente in Serie A e in Coppa Italia. Dopo la vittoria del terzo Scudetto nell’annata 2022-2023 con Luciano Spalletti, ha seguito una stagione deludente e ricca di alti e bassi, che ha portato i partenopei a chiudere decimi in campionato. Solamente 53 i punti raccolti dal Napoli nelle 38 sfide della Serie A 2023-2024, decisamente troppo pochi per una squadra che ambisce ad essere tra le migliori.

Ora la tifoseria spera che con l’arrivo di Antonio Conte la musica possa cambiare e che la squadra possa tornare a esprimere bel gioco e soprattutto a vincere. L’obiettivo minimo è sicuramente la qualificazione in Champions League, contando anche che gli azzurri, a contrario delle altre pretendenti, non saranno impegnati nelle coppe europee. Rimanendo in tema panchina, è arrivata nelle ultime ore una notizia sorprendente riguardante Rudi Garcia, uno dei tre allenatori del Napoli nella scorsa stagione.

Futuro Rudi Garcia: addio alla panchina, andrà a Dazn

Come riportato dal profilo X del L’Equipe, Rudi Garcia è pronto a iniziare una nuova avventura: diventerà collaboratore per Dazn in Francia. Stando alle indiscrezioni, l’ex tecnico del Napoli dovrebbe ricoprire il ruolo di commentatore tecnico nelle partite di Ligue 1.

Una nuova avventura dunque per il classe 1964, che dopo l’esperienza sulla panchina del Napoli si era preso un periodo di pausa. Rudi Garcia ha guidato i partenopei per 16 partite ufficiali all’inizio della scorsa stagione, da luglio a novembre 2023, con una media di 1,75 punti a partita.

Garcia ha iniziato la sua avventura in panchina proprio in Francia nel 2001, dove dopo diverse esperienze come vice, ha esordito da tecnico del Saint-Etienne. Per i successivi dodici anni ha guidato Digione, Le Mans e Lille, per poi passare nel 2013 alla Roma. Dopo tre stagioni alla guida dei giallorossi il ritorno in Francia, sulla panchina del Marsiglia prima e del Lione poi. Infine l’esperienza araba nel 2022 prima del suo approdo ai piedi del Vesuvio nel 2023.

Ora pare che il suo futuro sia rivolto ancora al mondo dal calcio, ma sicuramente da un’altra prospettiva.