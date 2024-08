“Non è sicuro di restare”: Napoli, due club piombano su Folorunsho

Due club della Serie A piombano su Michael Folorunsho, che potrebbe lasciare il Napoli nonostante il rinnovo del contratto

Il calciomercato del Napoli dopo qualche settimana in cui è rimasto in stand by sta prendendo letteralmente il volo. Sono tante le operazioni che coinvolgono il club partenopeo in questa fase, con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato – oltre alla questione spinosa legata a Victor Osimhen – a sistemare il centrocampo.

Gli intoccabili sono soltanto Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa. Gianluca Gaetano e Jens Cajuste sono destinati alla cessione e nelle ultime ore sono venute fuori delle novità importanti riguardo a Michael Folorunsho.

Michael Folorunsho ha rinnovato da poco il suo contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2029. Sembrava anche lui un intoccabile del centrocampo di Antonio Conte dopo la splendida stagione passata al Verona. E il retroscena della trattativa con l’Atalanta ha spiazzato un po’ tutti, tifosi e addetti ai lavori.

L’Atalanta, infatti, aveva trovato l’accordo con il Napoli per Folorunsho sulla base di 15 milioni di euro, più 3 di bonus. La trattativa si è arenata, perché il club partenopeo ha chiesto il 30% sulla futura rivendita. Ciò che poi ha spento definitivamente la trattativa è stato, successivamente, l’infortunio di Gianluca Scamacca, con il club bergamasco che ha poi usato le proprie risorse per concentrarsi su Mateo Retegui.

Napoli, altri due club della Serie A su Folorunsho

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Folorunsho: “Non è sicuro di restare al Napoli, malgrado il fresco rinnovo: la Fiorentina ha fatto sondaggi approfonditi nelle ultime ore, la Lazio ha chiesto informazioni (Baroni lo ha allenato e lo apprezza). Valutazione 12 milioni più bonus“.

La Fiorentina con Raffaele Palladino è alla ricerca di nuovi centrocampisti in grado di alzare il tasso tecnico della squadra e che riescano a portare fisicità e gol. La stessa cosa vale per la Lazio, che può giocarsi la ‘carta’ Baroni. E’ stato proprio l’attuale allenatore dei biancocelesti a rendere Folorunsho il centrocampista che è oggi.

Infatti, Baroni lo ha valorizzato al Verona e il rendimento del centrocampista di proprietà del Napoli è stato decisivo per il raggiungimento della salvezza degli scaligeri. Il Napoli, dunque, può privarsi del suo giocatore in caso di un’offerta allettante: i 12 milioni possono essere una nuova entrata per i partenopei per una nuova operazione in entrata. Non resta che attendere le offerte ufficiali.