Le condizioni per il riscatto di Cajuste: se non succede, tornerà al Napoli

Emergono nuovi dettagli riguardo la trattativa che ha portato Jens Cajuste al Brentford: serve che si verifichi una condizione

Il Napoli ha concluso la cessione di Jens Cajuste al Brentford. Il centrocampista svedese, dopo il ritiro di Dimaro, non ha convinto Antonio Conte che in alcune amichevoli gli ha addirittura preferito il centrocampista classe 2003 Gennaro Iaccarino.

Dopo una fase di stallo in cui non si conosceva ancora la squadra in vantaggio, è stato il Brentford a piazzare la zampata decisiva per il centrocampista del Napoli. L’affare è ai dettagli e permetterà al club partenopeo di incassare 12 milioni di euro se scatterà l’obbligo di riscatto.

Diversi club si erano fatti avanti per Cajuste. In Italia, Fiorentina e Genoa avevano chiesto informazioni. Anche l’Empoli si era fatta avanti, ma non è mai arrivata un’offerta concreta. Quella in pole position sembrava il Galatasaray, ma dopo l’apertura del Napoli, è arrivato il rifiuto del giocatore.

Il desiderio di Cajuste, infatti, era quello di giocare in un campionato più importante di quello turco. Ed ecco che è entrata in scena la Premier League – anche se non avrebbe disdegnato una permanenza in Serie A -, e quindi il Brentford. The Bees nell’ultima stagione hanno concluso il campionato al sedicesimo posto.

La condizione principale per il riscatto di Cajuste

Secondo quanto riferito da ‘TMW’, il nodo principale per il riscatto di Cajuste è la salvezza del Brentford. Dunque, se il club inglese dovesse salvarsi, il Napoli incasserà 12 milioni di euro dalla cessione del centrocampista svedese. Diversamente, tornerebbe all’ombra del Vesuvio e il club partenopeo dovrebbe cercare una nuova sistemazione.

Il sedicesimo posto della scorsa stagione ha imposto al Brentford di cercare rinforzi in tutti i reparti. E’ già arrivato Igor Thiago per 30 milioni e si valutano anche gli arrivi di Arkadisuz Milik e Tanner Tessmann. Il Napoli, intanto, ha già trovato il sostituto di Cajuste.

E’ ovviamente Marco Brescianini, che dovrebbe così diventare nuovo giocatore del Napoli nelle prossime ore. C’è già l’accordo con il Frosinone e con il giocatore, che sta aspettando il via libera per le visite mediche e la firma. Il centrocampista italiano dovrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio per circa 10-12 milioni di euro.

Una trattativa che, tra l’altro, fa felice anche il Milan, che detiene il 50% della futura rivendita di Brescianini e che quindi incasserà una cifra intorno ai 5-6 milioni di euro. Il Napoli, dunque, attende di chiudere il quarto acquisto dopo l’addio di Cajuste.