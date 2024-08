Coppa Italia, c’è l’annuncio: importante novità anche per i tifosi del Napoli

Una novità importante che riguarda la Coppa Italia ma anche tutti i tifosi del Napoli in vista del prossimo match contro il Modena.

Il Napoli si prepara alla prossima sfida di Coppa Italia che vedrà gli azzurri affrontare il Modena, test che servirà a Conte per capire a che punto è la squadra all’interno delle dinamiche tattiche. Manca ancora tanto sotto il punto di vista del mercato, Osimhen è ancora in rosa e l’allenatore aspetta Lukaku, mentre in queste ore dovrebbero uscire Gaetano e Cajuste per fare spazio a Gilmour e Brescianini.

Insomma, giorni intensi per la squadra azzurra che proprio in queste ore chiuderà il ritiro a Castel di Sangro. Sabato tutti in campo, la sfida contro il Modena sarà l’occasione giusta per cominciare con un piede positivo la stagione. C’è anche una novità importante che riguarda i tifosi azzurri.

Coppa Italia, novità importante per i tifosi in vista di Napoli-Modena

La radiocronache della Coppa Italia cambiano casa, per la prima volta. Le radiocronache integrali, infatti, delle sfide dei trentaduesimi di finale (da venerdì 9 a lunedì 12 agosto) saranno trasmesse per la prima volta e in esclusiva su ‘Radio Tv Serie A con RDS’. Una notizia importante soprattutto per tutti coloro che in questi giorni sono in vacanza e non potranno seguire la partita in tv.

Le gare saranno disponibili on air in modalità Dab e Ip, sul sito e sulla app della Lega, sul sito e sulla app di Rds, con programmazione live dalle 17.30 per il pre partita. Oltre a questo, ci saranno anche degli approfondimenti legati proprio alla gare.