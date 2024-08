Ultim’ora Napoli, spunta la deadline per la cessione: il club ha deciso

Il calciatore del club azzurro vede il suo futuro in forte bilico. La società valuterà il da farsi nei prossimi giorni.

Sono giorni molto caldi per quel che riguarda il calciomercato del Napoli. Il club partenopeo lavora prima alle uscite e poi eventualmente alle entrate, Manna è in costante contatto con la società e soprattutto con Antonio Conte e sta valutando cosa è meglio per il club. Intanto la squadra prosegue la preparazione a Castel di Sangro, in vista dell’esordio stagionale contro il Modena.

Il Napoli ha effettuato alcuni colpi per il reparto difensivo, reparto piuttosto ingolfato e con alcuni giocatori in esubero. Il club azzurro il prossimo anno non disputerà le coppe e quindi Conte necessita di rotazioni ma non troppe, il club valuterà chi tenere o meno in rosa. Nelle ultime ore è arrivata un’importante decisione su uno storico calciatore della società partenopea. Stiamo parlando del terzino portoghese Mario Rui.

Il giocatore è in uscita dal Napoli, non è una priorità per Conte ed ha adesso sia Leonardo Spinazzola che Maxi Olivera davanti. Va detto che Conte potrebbe provare l’uruguaiano anche come braccetto di sinistra ma quel che è certo è che il giocatore è in uscita, ha un importante contratto e la società potrebbe valutare il suo addio. Per questo la società ha preso una decisione ufficiale riguardo il futuro del suo giocatore.

Napoli, arrivano aggiornamenti sul futuro di Mario Rui

Se ne era discusso nelle ultime ore ma ora sono arrivate conferme: il calciatore portoghese Mario Rui – in accordo con la società – ha ottenuto alcuni giorni di permesso fino a Domenica 11 Agosto e quindi dopo la sfida con il Modena. Una decisione per provare a capire il futuro del giocatore che il Napoli ritiene in uscita ma che – in caso di nessuna offerta allettante – resterà in azzurro.

Nell’eventualità lunedi Mario Rui e il Napoli non avranno accordi con altri club, il giocatore tornerà ad allenarsi e sarà a disposizione di Conte per la nuova stagione. Una decisione concordata tra società e giocatore e arrivata per portare un clima di tranquillità attorno al portoghese.

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile interesse per Mario Rui da parte di club portoghesi, ma finora nessuno ha realizzato un vero e proprio affondo. Qualche sirena anche dall’Arabia, ma nulla di eclatante e i prossimi giorni serviranno al Napoli per capire le intenzioni dei possibili club acquirenti.