Scambio tra Napoli e Juventus per Chiesa: “I club aspettavano questo momento”

Napoli e Juventus potrebbero imbastire uno scambio che porterebbe Federico Chiesa a vestire la maglia azzurra: tutti i dettagli

Federico Chiesa è al centro delle voci di mercato in quest’estate ed è ormai un separato in casa alla Juventus. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, non rientra nei piani di Thiago Motta e Giuntoli e il suo agente Fali Ramadani è alla ricerca di una sistemazione. Il suo sogno è quello di giocare in Premier League, ma per adesso non sono arrivate offerte ufficiali al club bianconero.

L’ingaggio attuale di Chiesa è di 5 milioni netti l’anno, una cifra molto alta che scoraggia le pretendenti dalla Serie A. E infatti la Roma ha deciso di acquistare Matias Soulé, mentre l’Inter al massimo lo prenderebbe a parametro zero. E poi c’è il Napoli, che ha espresso un interesse che non si è mai concretizzato per via degli enormi costi.

Infatti, oltre all’ingaggio, va pagato il cartellino con la Juve che chiede non meno di 25 milioni di euro. Al club bianconero interessa Giacomo Raspadori e tra le parti potrebbe esserci uno scambio. Una voce che si fa insistente negli ultimi giorni e che trova conferme dopo che Chiesa non è riuscito a trovare squadra.

Scambio Raspadori-Chiesa tra Napoli e Juve

Ne parla l’edizione odierna di ‘Repubblica’, che spiega come questo sia il momento perfetto: “La palla passa a Chiesa, che può scegliere la linea dura e andare a scadenza, ipotesi che non sta scartando, oppure accettare squadre fuori dalla Champions League (recentemente ha rifiutato quelle di Al-Ahli e Besiktas) e di standard economici più modesti, come la Roma o il Napoli“.

Prosegue il quotidiano: “Conte lo vedrebbe bene nel 3-4-2-1 e a Motta piace Raspadori: ci sarebbero le condizioni teoriche per uno scambio. I club interessati aspettavano questo momento: dopo che la Juve ha ufficialmente depennato il giocatore, il prezzo è precipitato e così il suo potere contrattuale, che però si rivaluterebbe se andasse a scadenza (e quindi all’Inter). Ma sarebbe davvero disposto a passare un anno intero nel dimenticatoio?“.

Insomma, non è ancora chiaro se effettivamente lo scambio tra Napoli e Juventus, che coinvolge Raspadori e Chiesa, alla fine ci sarà. Quel che è certo è che i parametri economici sono diversi. L’esterno offensivo, inoltre, vuole giocare la Champions League e potrebbe anche decidere di restare alla Juve e andar via a parametro zero nel 2025.