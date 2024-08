Napoli, la cessione per Cajuste si avvicina: due offerte sul tavolo

Jens Cajuste può lasciare a breve il Napoli, ci sono tre offerte sul tavolo che provengono dalla Premier League: tutti i dettagli

La situazione del Napoli è molto particolare sul mercato. Le operazioni nelle ultime settimane sono state bloccate dalle mancate cessioni, soprattutto da quella di Victor Osimhen. Anche se il club partenopeo sembra stufo di aspettare e Romelu Lukaku potrebbe addirittura anticipare il suo arrivo proprio come vorrebbe Antonio Conte.

Oltre a Osimhen, ci sono altri giocatori in uscita. C’è Gianluca Gaetano, finito nel mirino del Parma e la trattativa che si avvicina alla conclusione. Poi il Napoli concluderà il colpo Billy Gilmour dal Brighton, che dovrebbe essere così il quarto acquisto della sessione di mercato estiva.

Restando in tema centrocampo, il prossimo giocatore in uscita è Jens Cajuste. Non ha brillato l’anno scorso, è fuori dai piani di Conte dopo le opportune valutazioni nel ritiro di Dimaro. Il Napoli lo ha messo nella lista dei cedibili, il desiderio del centrocampista svedese è quello di andare in Premier League.

Proprio per questo motivo ha rifiutato la corte del Galatasaray, che aveva fatto una richiesta al club partenopeo. Dopo una fase di stallo, esiste la concreta possibilità che il suo trasferimento in Inghilterra si concretizzi.

Premier League, due club vogliono Cajuste

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Ipswich e il Brentford hanno fatto una richiesta per Jens Cajuste. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali al Napoli, ma considerando che il centrocampista svedese è in uscita e ha espressamente chiesto di andare in Premier League, le cose possono concretizzarsi a breve.

L’uscita di Cajuste, permetterebbe al Napoli di concludere l’acquisto di Marco Brescianini dal Frosinone. C’è già un accordo totale con il giocatore e con il club, manca però l’uscita dello svedese per concretizzare definitivamente il trasferimento.

Cajuste tempo fa è stato richiesto anche dal Leicester, ma le cose non sono andate avanti e le ipotesi di Ipswich e Brentford possono portare maggior fortuna al club partenopeo. In particolare, è la squadra allenata da Kieran McKenna quella più interessata al centrocampista svedese.

Anche Fiorentina e Genoa avevano espresso un interesse per Cajuste, non concretizzato in offerte vere e proprie. Quel che più interessa a Conte è chiaramente quando potrà avere la rosa al completo. Il 10 agosto inizierà la stagione contro il Modena in Coppa Italia, il 17 sarà il turno del Verona in campionato.