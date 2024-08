Napoli, colpo di scena: Lukaku prima della cessione di Osimhen

Il Napoli può chiudere Romelu Lukaku prima della cessione di Victor Osimhen: un vero colpo di scena in questo mercato

Il Napoli tra pochi giorni scenderà in campo contro il Modena per l’esordio stagionale in partite ufficiali di Antonio Conte in panchina. Il 10 agosto è la data che tutti aspettano, lo stadio Diego Armando Maradona è già sold-out per i trentaduesimi di Coppa Italia. Un antipasto prima di andare a Verona e sfidare l’Hellas al Bentegodi.

Dopo un inizio scoppiettante, con gli arrivi di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, il mercato del Napoli sta ricevendo tante critiche. Le mancate cessioni stanno praticamente bloccando il mercato in entrata e non è ancora stata definita la situazione di Victor Osimhen, destinato ad andar via.

Il centravanti nigeriano non ha giocato in alcun amichevole, andrà via, ma al momento non si sa dove. Già, perché nessuno ha presentato un’offerta degna di nota per il Napoli. L’obiettivo principale per la sua sostituzione è Romelu Lukaku, che ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate. L’ultima è stata quella dell’Aston Villa, che aveva trovato un accordo totale con il Chelsea. Il belga vuole lavorare con Conte, il miglior tecnico che abbia mai avuto.

Il Napoli può chiudere Lukaku prima di cedere Osimhen

Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’, il Napoli non vuole più aspettare di cedere Osimhen e ha in mente una missione-lampo a Londra per chiudere il colpo Lukaku nelle prossime ore. La svolta è senza dubbio inattesa, ma De Laurentiis e Conte non possono più aspettare. Serve il centravanti prima della sfida contro il Verona in campionato.

Il lieto fine non è scontato, certo, ma la trattativa procede bene. Il Chelsea, tra l’altro, ha definito il colpo Samu Omorodion dall’Atletico Madrid e per cedere Lukaku chiede una cifra intorno ai 27 milioni di euro. D’altra parte, il club partenopeo preferisce il prestito oneroso. Con il giocatore c’è già un accordo da 6 milioni più bonus.

Non resta che attendere per capire cosa succederà con Lukaku. Conte sa bene che il campionato è lungo e tortuoso e serve un centravanti di alto livello per affrontare sin da subito la situazione con autorevolezza. Osimhen nel frattempo è una situazione che può sbloccarsi soltanto negli ultimi giorni di mercato. E a questo punto in Europa resta solo il Paris Saint-Germain l’unica squadra che può acquistarlo.