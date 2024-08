Conte freme aspettando Lukaku: ma Osimhen vuole solo il PSG

Il calciomercato del Napoli è fortemente condizionato dalla cessione legata a Victor Osimhen che vuole andare al Paris Saint-Germain

Il Napoli tra cinque giorni inizierà la stagione scendendo in campo allo stadio Diego Armando Maradona contro il Modena in Coppa Italia. Una partita molto importante, la prima di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il centravanti sarà, con ogni probabilità, Giacomo Raspadori, che è sceso in campo da titolare nelle ultime due amichevoli.

Raspadori è molto stimato da Conte, che però in quel ruolo vorrebbe avere Romelu Lukaku il prima possibile. Il centravanti belga si è praticamente promesso al Napoli, rifiutando tutte le offerte che sono arrivate. L’ultima, in ordine di tempo, è quella dell’Aston Villa che era riuscita a raggiungere un accordo totale con il Chelsea. Ma Lukaku non aspetterà il Napoli per sempre.

E il Napoli si trova in una situazione molto fastidiosa, perché non riesce a cedere Osimhen per poi puntare su Lukaku. La cessione del centravanti nigeriano può sbloccarsi verso la fine del mercato, magari proprio in uno scambio con il Chelsea. Una soluzione fin qui poco caldeggiata da De Laurentiis che vorrebbe incassare la clausola da 130 milioni e poi acquistare separatamente il belga.

Osimhen vorrebbe andare al PSG, attesa di Conte

Il Corriere della Sera, nell’edizione di oggi, ha fatto il punto sul mercato sostanzialmente bloccato per tutti i club: “Mancano dodici giorni all’inizio del campionato e della stagione più lunga e maledettamente scivolosa del calcio: arriveranno sempre più partite e ci sarà sempre meno tempo per allenarsi. Agosto è un mese caldissimo in tutti i sensi e solo le medaglie olimpiche hanno un po’ distratto i tifosi, ma nei ritiri si sbuffa e le società fremono. Troppi esuberi e rose incomplete“.

Sul Napoli, il quotidiano ha aggiunto: “Il Napoli lavora duro e ha perso la prima partita contro gli spagnoli del Girona. Conte freme aspettando Lukaku. Per adesso gioca con Raspadori centravanti e tiene fuori Osimhen il cui futuro è sempre un intrigo. Al Napoli piacerebbe mandarlo al Chelsea scambiandolo con Romelu, ma lui ha in testa solo il PSG: i francesi però se la stanno prendendo comoda. Troppo“.

Insomma, per il Napoli si prospettano delle settimane molto particolari. Osimhen vuole vestire la maglia del PSG, è la sua prima scelta, ma l’offerta giusta non è ancora arrivata. Allo stesso tempo, Conte non vede l’ora di avere Lukaku a disposizione.