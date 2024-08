Brescianini-Napoli, novità sulla trattativa: succederà in questa settimana

Novità sulla trattativa che porterebbe Marco Brescianini al Napoli: la notizia sulla trattativa svela le intenzioni del club azzurro.

Il Napoli prosegue il calciomercato con l’intenzione di voler puntellare ancora la rosa a disposizione di Antonio Conte. Qualche difficoltà nel piazzare gli esuberi in uscita sta però bloccando l’affondo immediato per tutti gli obiettivi in entrata della società. Urge, così, risolvere questa situazioni per poter regalare ancora altri nuovi acquisti in grado di stupire i tifosi.

Va osservata in particolare la situazione riguardante il centrocampo. Il reparto presenta due calciatori in eccesso come Jens Cajuste e Gianluca Gaetano. Sul primo, c’è l’interesse del Galatasaray, mentre il fantasista di Cimitile si starebbe avvicinando sempre di più al Parma del suo ex allenatore Pecchia. Piazzato almeno uno dei due, si potrà procedere per i due obiettivi in entrata per il reparto: Marco Brescianini del Frosinone e Billy Gilmour del Brighton.

Brescianini-Napoli, novità da Fabrizio Romano

Secondo quanto riportato sul suo profilo X da Fabrizio Romano, la trattativa per Brescianini starebbe proseguendo a gonfie vele: in questa settimana sarebbe in programma un nuovo ciclo di colloqui col Frosinone per avanzare ulteriormente. Nella lista del Napoli, quello dell’italiano sarebbe ancora uno dei nomi principali insieme a quello di Gilmour, senza escludere un possibile doppio colpo.

Il Napoli starebbe quindi accelerando sempre di più sul fronte riguardante il giocatore del Frosinone, segno anche dell’imminente chiusura della cessione di Gaetano. Questa non sarebbe ancora del tutto fatta, ma il tentativo del Parma sarebbe piuttosto serio e non mancherebbe troppo per l’accordo definitivo. Rimane su di lui, inoltre, anche il Cagliari, squadra in cui ha militato in prestito nei mesi finali del campionato. Il club sardo non si è però avvicinato alle richieste del Napoli, ma l’inserimento dei gialloblu potrebbe convincerlo a rilanciare la sua proposta per evitare di perdere uno dei calciatori più importanti nell’ultima rincorsa alla salvezza.

Brescianini sarebbe un giocatore davvero importante nello scacchiere tattico di Antonio Conte potendo ricoprire sia il ruolo di centrocampista (sia in un reparto a 2 che a 3), che avanzare dietro alle punte in un 3-4-2-1. In questo modo, l’allenatore salentino avrebbe a disposizione un vero e proprio jolly in grado di cambiare volto alle partite del Napoli dall’inizio o a gara in corso. In più, potrebbe anche arrivare Gilmour, giocatore utile ad aggiungere un sostituto all’altezza per Lobotka. Non resta che aspettare: potrebbero arrivare altri nuove acquisti utili a portare ulteriore aria fresca all’ambiente.