Napoli-Girona, brutte notizie per Conte: infortunio e cambio improvviso!

Infortunio in casa Napoli durante l’amichevole tra gli azzurri ed il Girona in quel di Castel di Sangro: l’azzurro costretto ad uscire dal campo.

Ci sono brutte notizie per Antonio Conte. Come purtroppo spesso succede, le amichevoli diventano anche occasioni per infortuni che mettono in apprensione allenatore, staff e società: stavolta è toccato proprio al Napoli nel corso della sfida contro il Girona in quel di Castel di Sangro.

Amichevole che ha visto finire gli azzurri sotto di un gol il primo tempo, con la rete di Van de Beek che ha portato in vantaggio gli spagnoli. Vantaggio che ha retto anche nella prima parte della ripresa, con una pioggia battente che ha reso difficile giocare a calcio per entrambe le squadra.

Potrebbe esserci anche questo elemento, un campo non al massimo delle condizioni, ad aver portato l’infortunio di Pasquale Mazzocchi: l’esterno destro degli azzurri si è fatto male ed è stato costretto ad uscire dal campo!

Napoli, che guaio per Conte: infortunio per Mazzocchi!

Dopo un contrasto di gioco, infatti, l’ex esterno della Salernitana è finito giù poggiando male il piede sinistro: una distorsione alla caviglia che ha costretto Mazzocchi ad uscire dal braccio dopo l’ingresso dei sanitari azzurri. Il giocatore classe ’95 ha abbandonato il campo senza poggiare il piede a terra.

Pessime notizie per Conte in vista del match contro il Modena: da capire concretamente l’entità dell’infortunio di Mazzocchi.