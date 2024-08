Olivera a Castel di Sangro, la data dell’arrivo: Conte lo accoglierà a braccia aperte

Olivera è l’ultimo giocatore che ancora non ha avuto l’occasione di lavorare con Antonio Conte: ecco quando arriverà a Castel di Sangro

Mathias Olivera sarà l’ultimo giocatore a rientrare in questa calda estate ricca di eventi per le Nazionali. L’uruguaiano è arrivato terzo nella Copa America 2024, arrendendosi soltanto in semifinale, con il gol di Jefferson Lerma che ha piegato le ambizioni della selezione di Marcelo Bielsa.

Proprio El Loco è stato fondamentale nella crescita di Olivera. Gli ha cambiato ruolo, lo ha reso un difensore centrale a tutti gli effetti e ne ha sfruttato la velocità e l’aggressività, già durante le qualificazioni al Mondiale 2026.

E infatti Bielsa stima molto Olivera. Non ne fa mai a meno e Olivera in partita gli dà sempre tutto. Questo Antonio Conte lo ha notato, i giocatori come l’uruguaiano possono essere determinanti per un allenatore non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista mentale.

Olivera a sinistra è un vero e proprio jolly. Può giocare terzino sinistro di una difesa a quattro ed esterno sinistro di un centrocampo a cinque. Ma è in difesa che Conte vuole sfruttare le sue qualità, come centrale-sinistro della sua difesa a tre.

Conte non vede l’ora di lavorare con Olivera

L’edizione di oggi de ‘Il Mattino’ si è soffermata sulla data dell’arrivo di Mathias Olivera nel ritiro di Castel di Sangro: “Olivera arriverà a Castel di Sangro il 5 agosto e in quel momento il cerchio difensivo sarà quasi chiuso, perché Conte è incantato dall’uruguaiano. La traccia della quale non si deve prescindere è il rafforzamento della difesa, perché una delle brutture da cancellare della passata stagione è proprio l’incapacità costante di non fare scarabocchi difensivi“.

Insomma, Olivera arriverà nel ritiro di Castel di Sangro pochi giorni prima della fine. E saranno pochi anche i giorni di avvicinamento alla partita contro il Modena, in programma il prossimo 10 agosto, che segnerà definitivamente l’inizio dell’era Conte. Molto probabilmente non scenderà in campo da titolare in Coppa.

Il difensore uruguaiano avrà, però, l’occasione per mettersi sulla stessa lunghezza d’onda dei compagni di squadra che hanno svolto almeno parte della preparazione estiva. Conte sa bene che su Olivera ci si può lavorare tanto, i miglioramenti avuti con Bielsa nella fase difensiva sono evidenti e possono essere incrementati. Insomma, non resta che attendere l’arrivo a Castel di Sangro con il Napoli che sarà al completo.