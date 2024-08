Mercato Napoli, accordo a sorpresa per Osimhen: c’è un ostacolo nella trattativa

La situazione relativa a Victor Osimhen cambia di ora in ora. Il giocatore rischia di non facilitare la cessione.

Il calciomercato del Napoli è senza dubbio legato al futuro di Victor Osimhen. Le prossime mosse in entrata, soprattutto per quel che riguarda il centravanti, sono legate alla questione relativa al bomber nigeriano e a un futuro che – ancora oggi – appare piuttosto incerto.

Da settimane si discute del suo futuro e il giocatore ha effettuato il ritiro di Dimaro e in parte di Castel di Sangro, quasi da separato in casa. Victor non è mai entrato in campo durante le amichevoli e solo in queste ore ha preso parte, per la prima volta, ad una partitella. Il suo futuro appare da sempre segnato, ma al momento il Napoli non ha trovato alcun accordo per la cessione e ciò complica i piani di Antonio Conte e Giovanni Manna. Il tecnico spinge per Romelu Lukaku come suo possibile sostituto ma senza cessione non vi è possibilità di arrivo da parte del belga.

Nelle ultime ore è arrivato però un importante aggiornamento sul futuro del giocatore. Secondo quanto riporta Ilario Di Giovambattista, giornalista di Radio Radio, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con l’Arsenal per la cessione. I Gunners avrebbero accontentato in parte le richieste del Napoli che avrebbe cosi aperto alla cessione: al momento non si parla però di cifre.ma il Napoli avrebbe trovato l’acquirente per il calciatore nigeriano.

Calciomercato Napoli, Osimhen blocca gli azzurri

Nonostante i rumors di accordo con il Napoli c’è un’importante problema; secondo Radio Radio il Napoli ha l’accordo con l’Arsenal mentre Osimhen avrebbe invece l’accordo con il PSG, con la società di Al Khelaifi che avrebbe offerto un contratto molto più alto rispetto alla squadra inglese. Inoltre tra le due il calciatore gradirebbe trasferirsi in Francia dove avrebbe più possibilità di vincere il titolo.

Insomma la querelle Osimhen resta bloccata e il Napoli attende di conoscere il destino del giocatore che – in ogni caso – resta in odor di cessione secondo gli azzurri. Domani probabilmente il giocatore non prenderà parte al test contro il Girona e la società non ha intenzione di schierarlo in amichevoli o test ufficiali. Le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro, ma il destino di Osimhen resta ancora in grande bilico. Stessa situazione per Lukaku con il belga ed il Chelsea che restano ancora in attesa di novità.