Napoli, ecco quando si deciderà il futuro di Iaccarino: spunta la data

Gennaro Iaccarino si è messo in mostra fin qui nei due ritiri a Dimaro e Castel di Sangro: ecco quando il Napoli deciderà il futuro

Il centrocampo del Napoli può subire una forte evoluzione in questo mese che chiuderà il mercato. Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Michael Folorunsho sono gli intoccabili, quelli che avranno maggiori responsabilità nel corso della stagione. Le dinamiche per gli altri possono cambiare da un momento all’altro.

Gianluca Gaetano è finito nel mirino del Cagliari, nei prossimi giorni può sbloccarsi la trattativa che lo vedrebbe andar via a titolo definitivo. Discorso un po’ diverso per Jens Cajuste, che ha meno offerte e sta riflettendo su una proposta del Galatasaray.

Nelle gerarchie di Conte in queste amichevoli, Cajuste è stato scavalcato da Gennaro Iaccarino. Classe 2003, il centrocampista del Napoli si è ben distinto nel corso delle ultime partite che il Napoli ha giocato tra Dimaro e Castel di Sangro. Il suo futuro, però, dovrebbe essere lontano per giocare di più.

Già, perché Iaccarino è sì molto stimato da Conte, ma è chiaro che è nell’età in cui deve spingere al massimo e giocare più partite possibili. Si è parlato molto di un suo prestito in Serie B, al Frosinone dove c’è già Ambrosino.

L’agente di Iaccarino parla del suo futuro

A parlare del futuro di Iaccarino è stato il suo agente, Gaetano Fedele, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Iaccarino è in stretto contatto con tutti ed è contentissimo del lavoro che sta facendo Conte. Ora sta valutando il futuro, perché nei ritiri può succedere di tutto. I complimenti fanno piacere, in campo sembra un veterano. Si metterà in mostra nelle prossime partite e il Napoli dovrà essere bravo a valorizzarlo in maniera importante“.

Prosegue Fedele: “Conte fa uscire fuori il meglio dai suoi giocatori, con lui ho avuto Caputo sia al Bari, sia al Siena e gli ha fatto esprimere il 120%. Iaccarino al Frosinone nell’operazione Brescianini? Nel mercato ci sono tante dinamiche… Gennaro ora ha bisogno di giocare con continuità, poi si fanno le valutazioni dovute quando si presentano le occasioni. Affronteremo tutto con calma dopo il ritiro“.

Insomma, c’è tanta attesa per capire come potrà essere la prossima stagione di Iaccarino. Quando si sbloccherà l’affare Brescianini potrà sbloccarsi anche l’uscita in prestito del centrocampista del Napoli. Dipenderà dalle cessioni che sarà in grado di piazzare il club. Si attende, dunque, la fine del ritiro.