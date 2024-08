Kvaratskhelia-Conte, c’è un precedente illustre: grandi notizie in casa Napoli

Il calciatore sta pian piano trovando la quadra con il gioco di Conte e ci sono grandi aspettative per Kvicha.

In casa Napoli si lavora in vista della prossima stagione, il club è ripartito con Antonio Conte e l’obiettivo è dimenticare totalmente l’ultima deludente annata. La società sta lavorando sul mercato ma il tecnico ha la priorità di rilanciare i giocatori che – poco più di dodici mesi fa – portavano gli azzurri allo scudetto.

Tra questi uno degli uomini più attesi è sicuramente Kvicha Kvaratskhelia, MVP della stagione 2022/2023 e talento mondiale che ha cominciato a brillare in quel di Napoli. Lo scorso anno il giocatore ha vissuto alti e bassi come tutta la squadra ma allo stesso tempo è stato tra i positivi, almeno guardando i numeri, nella rosa partenopea. Ora Kvara – cosi come il resto della rosa – dovrà fare i conti con il cambio modulo, dal passaggio alla difesa e 3 e non solo.

Il Napoli passerà la prossima stagione dal 4-3-3 al 3-4-2-1 con Kvicha che giocherà come uno dei due trequartisti dietro la punta. Al momento nessuno conosce l’identità del centravanti, che a meno di scossoni dovrebbe essere uno tra Victor Osimhen o soprattutto Romelu Lukaku, attaccante belga che già conosce Conte molto bene.

Kvara-Conte, un precedente fa sognare i tifosi

Già in passato Conte ha avuto giocatori a cui ha avuto modo di cambiare ruolo. E’ successo alla Juve e anche con la Nazionale italiana ma il precedente più netto è quello avuto in Inghilterra, con il Chelsea. Club a cui Conte è comunque molto legato, e squadra con il quale ha vinto la Premier League.

Come riportano i media georgiani Kvaratskhelia giocherà nel 3-4-2-1 come fece tempo addietro Eden Hazard nel Chelsea di Conte. In quell’occasione l’esperimento funzionò alla perfezione e Hazard disputò una delle migliori stagioni nella sua carriera; la speranza, sia in Georgia che a Napoli, è che il giocatore ripercorra le orme del campione belga.

L’avventura sembra iniziata bene, anche nelle amichevoli Kvicha sembra trovarsi a suo agio e d’altronde Conte è stato chiaro fin dalle prime battute. Ai rumors di mercato di inizio Luglio Conte fu diretto e schietto nel blindare il giocatore affermando che Kvicha era incedibile a tutti i costi. Ora il Napoli sta lavorando al rinnovo del contratto e si gode il suo Kvara, nella speranza che possa fare come Hazard e magari portare nuovi titoli in azzurro.