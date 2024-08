Colpo di scena Napoli, c’è un team rivale su Caprile: può cambiare tutto per Conte

Dopo essere tornato dal prestito all’Empoli, su Elia Caprile c’è da sottolineare l’interesse di una squadra rivale del Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte sta continuando il proprio percorso di preparazione per farsi trovare pronto per l’inizio della prossima stagione, il quale è davvero vicino. Il club azzurro, infatti, esordirà ufficialmente il 10 agosto in Coppa Italia contro il Modena.



Proprio per questo motivo, Antonio Conte sta facendo lavorare tantissimo i suoi calciatori in quel di Castel di Sangro. Il Napoli, dopo la vittoria di ieri contro il Brest, è infatti atteso per il test amichevole di sabato prossimo contro il Girona. Anche se in casa azzurra c’è da sottolineare un colpo di scena che riguarda Elia Caprile.

Calciomercato Napoli, la Fiorentina segue Caprile: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione del portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, la Fiorentina starebbe pensando di prendere proprio Elia Caprile. I dirigenti viola, di fatto, avrebbero l’intenzione di prendere un nuovo estremo difensore. Il giocatore partenopeo, dunque, sarebbe stato inserito nella lista del club toscano.

Oltre a quello di Elia Caprile, infatti, la Fiorentina starebbe seguendo diversi profili: da Musso, passando per De Gea, a Turati. C’è da dire che, almeno di incredibili offerte, il Napoli difficilmente lascerà andare via l’ex Bari ed Empoli. Sia Antonio Conte che il club partenopeo, di fatto, puntano tantissimo sul giovane estremo difensore.

Con una cessione di Caprile, infatti, il Napoli dovrebbe cambiare tutti i propri piani per il ruolo di vice Meret.