Colpo di scena Lukaku, il Chelsea ha un accordo con un altro club: Conte preoccupato

Il centravanti belga rischia clamorosamente di sfumare. E questa situazione preoccupa e non poco il tecnico della squadra partenopea.

Il precampionato del Napoli prosegue senza sosta e in ogni amichevole il club di Antonio Conte mostra effettivi passi in avanti. Nella serata di ieri la formazione azzurra, nonostante i carichi di lavoro, ha avuto la meglio sul Brest, formazione francese che militerà anche nella prossima Champions League.

Un 1 a 0 targato Giacomo Raspadori, autore di una grande rete e protagonista di una buona prestazione. In casa azzurra regna però il mercato e tiene banco la situazione legata alla questione centravanti. Il futuro di Osimhen resta in bilico, ogni settimana arrivano nuovi messaggi ma ogni giorno che passa aumenta la possibilità che il giocatore possa incredibilmente restare. Nelle ultime ore è spuntano un ulteriore colpo di scena e la notizia lascia a bocca aperta.

Secondo quanto riporta Il Mattino il Chelsea ha trovato l’accordo per la cessione di Lukaku, ma non con il Napoli. I Blues hanno trovato un accordo in ogni dettaglio con l’Aston Villa di Unai Emery, squadra ambiziosa che disputerà la Champions League e che ha voglia di ripartire e provare a crescere ogni giorno di più. La situazione è pericolosa e potrebbe peggiorare nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli, si complica l’obiettivo di Conte

Una situazione di stallo e che vede il Chelsea pronto a dare un ultimatum al giocatore belga. Al momento il giocatore vuole solo il Napoli e attende di ricongiungersi con il suo mentore Antonio Conte; allo stesso tempo il club azzurro e il tecnico sanno di non poter aspettare troppo e che la beffa potrebbe arrivare in qualsiasi minuto.

Il Napoli è legato al futuro di Osimhen, ma all’orizzonte non sembra esserci nessun grande club pronto a chiudere. Nessuna squadra europea sembra intenzionata a investire quanto richiesto dal Napoli e il bomber nigeriano rischia di essere un serio problema. Come sottolineato da Manna ieri, Osimhen non gioca in quanto ancora fuori condizione, ma è una chiara strategia legata al calciomercato. Conte non può utilizzarlo, ma allo stesso tempo non ha il suo sostituto.

Il sogno è Lukaku, ma più passano i giorni e più c’è il rischio che possa saltare tutto. Lukaku vuole il Napoli e viceversa ma manca sempre meno all’inizio della stagione ufficiale e Conte vuole il suo attaccante il prima possibile. Occhio a rischio beffe, il Napoli e i suoi tifosi sono in grande allerta.