Spalletti-Juve, colpo di scena e accordo ad un passo: lo ha voluto Giuntoli

Arrivano interessanti novità riguardo il rapporto tra Juventus e la famiglia Spalletti. Un tecnico molto legato alla storia azzurra.

Luciano Spalletti è il tecnico che più è rimasto nel cuore di Napoli e di tutti i suoi tifosi. Questo perchè – poco più di dodici mesi fa – riportava il titolo a Napoli, realizzando un’autentica impresa e portando il terzo storico scudetto nel capoluogo partenopeo. Per questo motivo Spalletti resterà sempre nella storia di Napoli e viceversa.

Il tecnico ha tatuato Napoli sul suo braccio e ha un legame unico con la città. I rapporti con la società non sono buoni come in passato, c’è stata qualche frecciata ma Spalletti è un simbolo della storia recente del Napoli calcio. Si era parlato anche di un suo passaggio clamoroso alla Juve, un trasferimento grazie al suo ex compagno di avventure e amico Cristiano Giuntoli.

Alla fine Luciano è diventato il ct della Nazionale, ma un altro Spalletti potrebbe trasferirsi nelle prossime ore alla Juventus. Il club bianconero ha cambiato tanto quest’anno, dall’allenatore fino ai giocatori e anche diversi membri dello staff. L’ultimo riguarda l’ingresso nel team del figlio di Luciano Spalletti.

Colpo di scena su Spalletti, accordo vicino

Come riporta Sportmediaset Federico Spalletti, figlio del tecnico toscano, è pronto per trasferirsi alla Juve e lavorare nel team di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club. Spalletti Jr. ha molta esperienza nel mondo dello sport ed ha lavorato sia con l’Udinese che con la Figc, per questo Giuntoli ha creduto nelle sue qualità e ha deciso di portarlo in bianconero.

Una curiosità riguardo Spalletti e la sua famiglia, nulla di sorprendente nel mondo del calcio. I rapporti tra Giuntoli e Spalletti inoltre sono ottimi e l’addio di Giuntoli è stata probabilmente tra le cause principali dell’addio del tecnico toscano alla sua squadra. Federico è il secondo di tre figli ed è il figlio di Luciano Spalletti e della sua compagna Tamara. Il 29enne è pronto e non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura, totalmente a tinte bianconere.

Il ct intanto lavora per risollevare la Nazionale azzurra, reduce da un’esperienza piuttosto deludente agli ultimi Europei. La brutta sconfitta contro la Svizzera è ancora impressa nella mente di tutti noi e l’obiettivo ora è tornare a creare un grande gruppo e una squadra competitiva in vista dei prossimi Mondiali dove gli azzurri non possono permettersi di mancare.