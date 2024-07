Psg-Osimhen, la pista si raffredda: spunta un retroscena sull’offerta di Al Khelaifi

Il futuro di Victor Osimhen resta in bilico, ma al momento non si esclude nessuna opzione per l’attaccante.

Victor Osimhen è stato l’attaccante capocannoniere nell’anno dello scudetto, uno dei giocatori più forti nella storia recente del Napoli. Eppure paradossalmente è un giocatore in uscita, la sua avventura con il club azzurro è – almeno sulla carta – ai titoli di coda.

Osimhen ha firmato un rinnovo con clausola circa 6 mesi fa, numeri che facevano pensare a tutti a un imminente addio. La realtà dei fatti però è invece piuttosto diversa. Al momento nessun club ha presentato un’offerta riguardo il pagamento della clausola da 130 milioni di euro ed anzi al momento c’è una situazione di stallo assoluto. Intanto Osimhen non giocherà neanche l’amichevole in programma questa sera con il Brest e sia lui che il Napoli vivono in costante attesa.

La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’interesse del PSG ed ha svelato un retroscena sul futuro del giocatore. La pista francese è al momento meno calda rispetto a qualche tempo fa ed anzi la situazione – riguardo un possibile trasferimento alla società di Al Khelaifi – appare piuttosto complicata. Il Psg non solo non è intenzionato a investire 130 milioni per Victor ma sarebbe intenzionato a investire molto meno.

Calciomercato Napoli, spuntano le cifre su Osimhen

Secondo quanto riporta la rosea al momento il PSG sarebbe intenzionato a investire una cifra molto minore rispetto ai 100 milioni di euro e quindi una distanza abissale tra le parti. Oltre a ciò il giocatore non sarebbe una prima scelta di Luis Enrique che avrebbe fatto altri nomi per questa sessione di calciomercato. Al momento le parti sono distanti, il Psg – secondo alcune indiscrezioni – avrebbe offerto a inizio mercato 200 milioni per Kvaratskhelia e Osimhen, ma al rifiuto di De Laurentiis si sarebbe irrigidito.

I francesi sono coperti al centro dell’attacco con Kolo Muani e Ramos, servono esterni e nelle prossime settimane sembrano intenzionati a percorrere questa strada. Diversa la questione Premier con le big inglesi che hanno chiesto informazioni ma al momento nessuno sembrerebbe pronto a investire la cifra richiesta dal Napoli.

L’affare Osimhen è sempre più complicato, il club azzurro valuta la possibile permanenza, soprattutto in caso di mancate offerte adeguate. Osimhen attende e intanto neanche stasera con il Brest sarà presente e a disposizione per il match. Il suo futuro resta in bilico e si preannuncia un Agosto caldissimo per quel che riguarda il calciomercato.