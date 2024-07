Napoli-Osimhen, De Laurentiis fissa il prezzo per la cessione: coinvolto anche Lukaku nella trattativa

Il futuro di Victor Osimhen resta in forte bilico e vi sono stati diversi rumors nel corso delle ultime ore.

Dai rumors sul Chelsea alla smentita dell’agente e una situazione di stallo che si protrae e che non fa bene a nessuno. Il futuro di Victor Osimhen resta un rebus, più passa il tempo e più c’è il rischio che il giocatore possa restare – suo malgrado – in azzurro o andare in una destinazione che non trova di suo gradimento.

Il mercato del Napoli è al momento legato a doppio filo al futuro di Osimhen e il club non può acquistare nuovi giocatori senza uscite, sia in attacco che negli altri reparti. Conte vorrebbe avere Lukaku il prima possibile a disposizione, ma trovare un accordo non è semplice e il Napoli – con il giocatore – sta valutando varie possibilità. Il Psg sembra aver rallentato, ha già Kolo Muani e Ramos nel ruolo e preferirebbe investire in un esterno d’attacco (che non sarà Kvaratskheli), per questo ora resta solo una vera ipotesi per il giocatore.

Il Chelsea su Osimhen, un ritorno di fiamma con il giocatore che potrebbe cosi esaudire il suo sogno di giocare in Premier League, anche se al momento non in una squadra di primissimo piano e sicuramente una squadra senza Champions League. Con Osimhen al Chelsea e Lukaku al Napoli tutte le parti si troverebbero più o meno con ciò che vogliono, ma bisogna trovare la quadra dal punto di vista economico.

Calciomercato Napoli, fissato il prezzo per Osimhen

Osimhen ha una clausola di 130 milioni di euro e nessun club sembra disposto a pagarla e neanche ad avvicinarsi alle cifre richieste. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport gli azzurri – soprattutto per accontentare il proprio tecnico – sarebbero pronti ad accettare un’offerta dal Chelsea da 70 milioni e il cartellino di Lukaku che alcuni valutano 25-30 milioni ma che ha comunque una clausola rescissoria da 44 milioni di euro.

Insomma le prossime settimane si preannunciano roventi, il Napoli e Conte attendono di conoscere il futuro del proprio centravanti, che sia Lukaku o che resti Osimhen, ancora irritato da questa situazione. Intanto il giocatore non disputerà neanche l’amichevole odierna con i francesi del Brest e sta praticamente saltando una buona parte di ritiro.

Per Lukaku stesso identico problema e l’obiettivo del club è portarlo a Napoli il prima possibile, in modo che possa lavorare con Conte e con tutto il suo staff tecnico.