Mercato Napoli, nome a sorpresa per il centrocampo: interessato anche l’Atletico Madrid

Un nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Arriva dalla Bundesliga, su di lui ci sono anche gli occhi dell’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Il centrocampo del Napoli è al centro di un rafforzamento importante. Sia chiaro, si ripartirà da giocatori che in questi anni hanno dato tanto come Lobotka ed Anguissa, con quest’ultimo che dovrà farsi perdonare dopo una stagione giocata non ai massimi livelli. C’è poi da capire come la società voglia muoversi sotto il punto di vista delle cessioni, visto che ci sono almeno due giocatori che sembra debbano lasciare Napoli nel corso di questa finestra di mercato.

Gianluca Gaetano proseguirà il suo percorso altrove, lo ha confermato anche il suo agente Mario Giuffredi: negli scorsi giorni si è parlato molto del Cagliari come possibile soluzione, visto che i sardi hanno avuto il centrocampista napoletano nella seconda parte della scorsa stagione, traendo dei vantaggi considerevoli dalle sue prestazioni.

C’è poi il caso Jens Cajuste, anche lui a quanto pare finito sulla lista del partenti: il centrocampista non ha convito Conte, si cerva una soluzione ideale per lasciarlo partire. La Fiorentina sembra sia interessata ma bisognerà lavorare per trovare un accordo, probabilmente a titolo definitivo. Usciti questi due, ovviamente, si andrà poi a prendere giocatori da inserire all’interno della rosa a disposizione di Antonio Conte. I nomi non mancano, in queste ore è emerso anche un nuovo profilo molto interessante.

Mercato Napoli, spunta anche il nome di Goretzka!

Secondo quanto riportato dal portale tedesco ‘Sueddeutsche.de’, Leon Goretzka sarebbe in uscita dal Bayern Monaco. Sul giocatore si sarebbe acceso l’interesse del Napoli e dell’Atletico Madrid, due squadre che ovviamente potrebbero fare gola al centrocampista classe ’95. Un nome che chiaramente stuzzica interesse e curiosità anche tra i tifosi napoletano, ma dietro il quale si nasconde un problema non da poco.

Goretka, infatti, al Bayern ha un contratto da quasi 10 milioni di euro all’anno (9.5), cifra ovviamente fuori portata per Aurelio De Laurentiis. Affare da escludere definitivamente? Il mercato presenta tante sorprese, ed anche in questo caso ci sono diverse variabili che si possono tenere in considerazione: da capire se il giocatore voglia mantenere quella cifra o magari abbassare l’ingaggio, aspetto che ovviamente favorirebbe il Napoli.

Resta, quello di Goretzka, un nome molto affascinante ma difficile da avvicinare per Giovanni Manna che starà ovviamente valutando tutte le possibili soluzioni.