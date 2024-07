Ribaltone Osimhen, la condizione di De Laurentiis: c’è un pericolo per il Napoli

Nuovo ribaltone nella trattativa per Victor Osimhen con il Chelsea: il Napoli ha posto una condizione necessaria, tutti i dettagli

Arrivano novità importanti riguardo la cessione di Victor Osimhen. Il Napoli sta lavorando senza sosta per trovare una soluzione gradita a tutte le parti in causa, con la consapevolezza di dover incassare una cifra almeno vicina alla clausola da 130 milioni di euro.

Tuttavia, nessun club si è avvicinato alla richiesta di Aurelio De Laurentiis. Il Paris Saint-Germain deve cedere uno tra Gonçalo Ramos e Kolo Muani e nel frattempo ha offerto 80 milioni di euro. Troppo poco.

Dall’Inghilterra hanno rilanciato più volte la notizia di uno scambio che porterebbe Victor Osimhen al Chelsea e Romelu Lukaku al Napoli. Una novità assoluta, visto che fino a questo momento il club partenopeo aveva valutato la situazione come due trattative separate. Ma il mercato regala sempre dei colpi di scena.

Non è finita qui, perché ‘The Athletic’ questa mattina ha addirittura lanciato l’ipotesi che Osimhen potesse andare al Chelsea in prestito oneroso con diritto di riscatto. E sono arrivati degli aggiornamenti anche da parte di ‘Sky Sport’, che racconta di rapporti tesi con il PSG dopo il rifiuto dei 200 milioni totali offerti per Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli, le ultime sulla pista Chelsea per Osimhen

Il Napoli, secondo Gianluca Di Marzio, potrebbe pensare di legare l’operazione Osimhen a quella di Lukaku soltanto se le formule fossero uguali. Ovvero prestito oneroso con obbligo di riscatto per entrambi. E andrebbe anche trovato l’accordo tra il centravanti nigeriano e il Chelsea. Fin qui le parti non hanno mai trattato e andrebbe imbastita la trattativa tra i Blues e Calenda.

Potrebbero esserci delle novità significative soltanto dopo il 15 agosto. La sensazione è che Osimhen lascerà il Napoli solo se fermamente convinto del progetto per un club che possa rispettare le sue ambizioni sotto ogni punto di vista.

Osimhen non vuole andare in Arabia Saudita, ma continuare la sua carriera in Europa. La Premier League è il suo più grande sogno e non dovrebbe essere difficile trovare un accordo con il Chelsea. Per adesso il Napoli si è preso del tempo per decidere come agire.

Non è escluso che l’operazione possa arrivare fino agli ultimi giorni di mercato. Uno scenario che Conte vorrebbe evitare, perché non avrebbe la possibilità di far svolgere almeno parte della preparazione a Lukaku.