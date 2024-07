Napoli, la priorità di Manna sul mercato: ecco il vice Lobotka

Il Napoli sul mercato ha una nuova priorità sul mercato e Giovanni Manna sta lavorando affinché venga risolta al più presto

Il Napoli è al lavoro per risolvere la questione relativa a Victor Osimhen, ma non c’è soltanto l’attacco nei pensieri di Giovanni Manna. Il direttore sportivo del club partenopeo è alle prese anche con il lavoro sul centrocampo, che vede in Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka due punti fermi.

Così come quel Michael Folorunsho che ha rinnovato da pochissimo e si candida essere un co-titolare. Restano, però, da capire le situazioni di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste, che potrebbero sbloccare gli arrivi di due giocatori.

Gaetano ha una richiesta dal Cagliari, il Napoli non ha ancora sciolto le riserve, ma la sensazione è che alla fine la trattativa giungerà a buon fine. Per Cajuste il discorso è diverso, sono arrivati dei sondaggi dalla Serie A – in particolare, da Fiorentina e Genoa -, ma nessuna offerta ufficiale.

Si è parlato anche dell’interesse del Galatasaray, che avrebbe avanzato una proposta in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli ha già in mente chi sarà il sostituto, con Antonio Conte che ha dato direttive precise su quale giocatore puntare per rinforzare il centrocampo.

Conte individua il vice Lobotka: serve un’uscita a centrocampo

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, la priorità del Napoli è acquistare Billy Gilmour dal Brighton, individuato come vice di Stanislav Lobotka. Prima di piazzare il colpo, però, Manna dovrà concretizzare le cessioni di Gaetano e Cajuste. Il centrocampo dei partenopei cambierà volto, Conte ha in mente di rigenerare definitivamente Anguissa e lo stesso Lobotka. Ma alle loro spalle, le cose cambieranno.

Oltre a Folorunsho, il Napoli ha messo nel mirino Gilmour e anche Marco Brescianini. La sensazione è che i partenopei siano in pole e abbiano superato la concorrenza dell’Atalanta per il suo acquisto, con il Frosinone che dovrebbe incassare almeno 10 milioni di euro. Ma senza cessioni non si potrà concretizzare molto.

Le caratteristiche fisiche e tecniche di Gilmour sono molto simili a quelle di Lobotka. E’ in grado di giocare in un centrocampo a tre e a due e il Napoli ha già ottenuto il sì del giocatore. Il Brighton, tuttavia, ha rifiutato la prima offerta da 10 milioni di euro da parte di Manna e attende un rilancio. Si continuerà a trattare, con il ds che punta a chiudere le due cessioni.