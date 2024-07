Napoli, colpo di scena: sfida al Real Madrid per il baby campione

Il Napoli ha messo gli occhi su un giovane calciatore finito nel mirino anche del Real Madrid: cosa sta succedendo

Sono diversi i giocatori finiti nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna in questa sessione di mercato. Il Napoli pensa anche al futuro oltre che al presente e infatti è delle ultime ore l’interessamento per Conrad Harder, centravanti del Nordsjaelland che ha da poco compiuto 19 anni.

Conrad Harder si è messo in mostra anche con la Nazionale Under 19 della Danimarca. Un nome per il presente e soprattutto per il futuro, mentre il club partenopeo segue anche un giocatore finito nel mirino del Real Madrid. Si tratta di Konstantinos Karetsas, centrocampista classe 2007 di proprietà del Genk.

Napoli su Karetsas del Genk: lo vuole anche il Real Madrid

Lo riferisce ‘TMW’, che successivamente sottolinea che Karetsas è uno dei giocatori classe 2007 più considerati in tutto il mondo da tifosi e addetti ai lavori. Ha già debuttato con la maglia del Genk nello scorso campionato e ha giocato da titolare, per un totale di 84′, in questa stagione contro lo Standard Liegi.

Il Real Madrid è sempre molto attento allo sviluppo dei giovani calciatori in giro per il mondo. Karetsas rappresenta uno degli astri nascenti del calcio europeo e il Napoli ha mostrato un interesse. Chiaro che non sarà facile competere con i Blancos, che possono contare su un appeal diverso. Non resta che attendere per capire come finirà la vicenda.