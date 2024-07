Napoli, Chiesa in Premier League: Ramadani ha trovato la squadra

Federico Chiesa vuole giocare in Premier League la prossima stagione e il suo agente Ramadani ha trovato squadra: la situazione

Il ciclo di Federico Chiesa alla Juventus è terminato. Non ci sarà il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2025, e l’agente del giocatore Fali Ramadani si è attivato per valutare le migliori opzioni per il suo assistito. Si è parlato tanto di un interesse del Napoli, con Antonio Conte che apprezza tantissimo le qualità del giocatore.

Tuttavia, il colpo è molto complicato per le eccessive spese da affrontare tra costo del cartellino e ingaggio. Anche la Roma ci ha pensato molto prima di virare definitivamente su Matias Soulé.

La sensazione, però, è che Chiesa non volesse continuare la sua carriera in Serie A. Nei mesi scorsi c’è stato un timido interesse del Bayern Monaco, che non si è concretizzato in una trattativa vera e propria.

L’agente del giocatore è in questo momento in Inghilterra per valutare ogni tipo di pista per il figlio d’arte e pare abbia trovato la squadra: si tratta del Tottenham, sempre molto attento alle occasioni che presenta il mercato, soprattutto per i giocatori offensivi ricchi di talento come può essere Chiesa.

Il Tottenham vuole Chiesa: la situazione

A dare la notizia è Florian Plettenberg, giornalista di Sky DE, che sul suo profilo ‘X’ ha rilasciato un aggiornamento: “Interesse concreto del Tottenham per ingaggiare Federico Chiesa in questa finestra di mercato. Sono iniziati i primi colloqui con Fali Ramadani, ma nessuna trattativa concreta in questa fase“.

Non c’è stata, quindi, un’offerta ufficiale del Tottenham alla Juventus. Gli Spurs vorrebbero valutare prima la fattibilità dell’operazione. Chiesa dovrebbe dare parere positivo, anche se va trovato l’accordo sull’ingaggio. Al momento, in bianconero percepisce 5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra molto alta che ha già spaventato Napoli e Roma.

Ma in Premier League i parametri economici, come noto, sono molto diversi. Ecco perché Chiesa non dovrebbe avere troppi problemi nel trovare l’accordo con il Tottenham. La Juve chiede una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma forse potrebbe essere abbassata con la mediazione di Ramadani, che ha ottimi rapporti con Giuntoli.

Il Napoli, dunque, resta alla finestra per capire l’evolversi della situazione. In attacco c’è grande abbondanza e senza coppe europee, difficilmente Manna proverà il colpaccio. Conte penserà a valorizzare gli attuali giocatori e Chiesa, forse, realizzerà il desiderio di giocare in Inghilterra.