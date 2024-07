Dall’Inghilterra sicuri: apertura del Napoli allo scambio, svolta per Osimhen

Le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra riferiscono di un Napoli che ha aperto allo scambio per cedere Victor Osimhen

Victor Osimhen è l’uomo del mercato del Napoli. Il club partenopeo vorrebbe cederlo per 130 milioni di euro, la cifra della clausola rescissoria. Il nigeriano percepisce un ingaggio da 10 milioni dopo il rinnovo fino al 2026, è tranquillo e sa bene che la sua situazione può sbloccarsi da un momento all’altro.

De Laurentiis e Manna sono in attesa che arrivi l’offerta giusta, per il momento il Paris Saint-Germain non si è spinto oltre gli 80 milioni di euro. Troppo poco per il Napoli.

La prima scelta dopo il suo addio è Romelu Lukaku, che ha rifiutato ogni tipo di destinazione per tornare a lavorare con Antonio Conte. Il belga è valutato dal Chelsea circa 35 milioni di euro, ma la trattativa va avanti, il Napoli vuole abbassare il prezzo e magari acquistarlo per 25 milioni.

Proprio il Chelsea era una delle candidate all’acquisto di Osimhen. Ma dopo tante spese folli, i Blues hanno avuto problemi con il PSR – il fair play finanziario della Premier League – e ha dovuto frenare un po’ la campagna acquisti. Tuttavia, dall’Inghilterra rilanciano una notizia importante che potrebbe ribaltare la situazione.

Scambio Osimhen-Lukaku possibile: dall’Inghilterra sono sicuri

Secondo quanto riferito da ‘The Guardian’, il Napoli ha dato un’apertura al Chelsea per includere Romelu Lukaku nella trattativa che porterebbe Osimhen ai Blues. Tutto ciò avrebbe del clamoroso, perché per settimane il club partenopeo è stato deciso ad ascoltare soltanto offerte cash per cedere il centravanti nigeriano.

L’idea del Napoli, infatti, è sempre stata quella di cedere Osimhen per la cifra della clausola – o quantomeno una cifra che si avvicinasse – per poi imbastire una trattativa separata per acquistare Lukaku. L’eventuale scambio con il Chelsea, comunque, porterebbe un conguaglio economico importante al club partenopeo.

Osimhen fino a questo momento non è stato impiegato da Conte nelle tre amichevoli disputate dal Napoli in questo pre-campionato. Troppo rischioso mandarlo in campo. La stagione inizierà il prossimo 10 agosto per i partenopei e la speranza del tecnico è quella che la situazione si risolva prima, per avere a disposizione Lukaku e rimetterlo in forma.

Non resta che attendere prima di capire cosa succederà. Certo è che l’apertura a uno scambio per il Napoli cambierebbe le carte in tavola, ottimizzando i tempi tra addio di Osimhen e arrivo di Lukaku.