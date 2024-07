Napoli-Brescianini, cifre e dettagli dell’affare: Manna chiude il colpo

Il Napoli sta per chiudere un altro colpo di mercato: Marco Brescianini è ad un passo, cifre e dettagli dell’affare.

Giovanni Manna sta provando a chiudere nel minor tempo possibile le operazioni di mercato aperte per quanto riguarda giocatori in entrata: l’obiettivo è quello di dare ad Antonio Conte gli elementi per poter lavorare nel miglior modo possibile e farsi trovare pronti all’inizio della nuova stagione.

Durante il ritiro di Dimaro l’allenatore ha cominciato a lavorare proprio su quei meccanismi da inculcare nel gruppo squadra, aspetto che si sta ripetendo anche a Castel di Sangro con l’arrivo dei giocatori che erano assenti in Trentino per gli impegni delle nazionali.

Serve, però, non perdere di vista il focus ed accelerare sui colpi in entrata, provando cosi a aiutare l’allenatore nel lavoro di costruzione ed implementazione dei dettami tattici.

Napoli-Brescianini, l’affare in chiusura: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’ questa mattina, quella di Marco Brescianini sarebbe un’operazione ormai in chiusura. Il Napoli verserà nelle casse del Frosinone una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni di euro, mentre per il centrocampista 24enne è pronto un contratto da cinque anni.

Brescianini, con ogni probabilità, non sarà l’unico colpo a centrocampo: Billy Gilmour è un altro dei nomi che Giovanni Manna sta attenzionando e per il quale potrebbe essere un affondo nei prossimi giorni, magari con un rilancio al Brighton rispetto alla prima offerta da 10 milioni rifiutata dal club inglese.