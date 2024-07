Fu accostato al Napoli, ricordate Danso? Può arrivare in Serie A, svelato il club

Kevin Danso è stato vicino al Napoli durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Il difensore austriaco può arrivare comunque in Serie A.

Casi di mercato che rischiano di diventare dei veri e proprio tormentoni, in casa Napoli negli ultimi anni non ci si è fatti mancare niente sotto questo punto di vista. Ricordate Kevin Danso? Il difensore classe ’98 del Lille è stato al centro del chiacchiericcio mediatico col Napoli che ha provato a portarlo all’ombra del Vesuvio. Un vero e proprio caso di mercato che l’estate scorsa ha letteralmente catalizzato l’attenzione.

Non se n’è fatto più nulla, con il giocatore nei mesi successivi ha anche commentato le voci che lo volevano proprio vicino alla squadra partenopea: “Sono stato vicino al Napoli, mi volevano davvero e io ci ho pensato perché per me era importante giocare la Champions League. Napoli è dove ha giocato Maradona e avevano appena vinto lo Scudetto”, le parole dei difensore austriaco. Un attestato di stima importante che non è bastato a convincere lo stesso Danso a firmare per il Napoli.

Da qui la permanenza al Lille, decisione che ha condizionato anche la stagione successiva. Il Lens ha terminato la stagione settimo in classifica, non riuscendo a dare seguito a quello che è stato il secondo posto dell’anno precedente, appena dietro il Paris Saint Germain. Ad oggi, però, il destino di Danso potrebbe comunque intrecciarsi con il Napoli.

Accostato al Napoli, Danso vicino alla Serie A: un club sulle sue tracce

Secondo quanto riportato da ‘Footmercato’, l’Atalanta starebbe seguendo da vicino la situazione di Danso e sarebbe pronta ad un’offerta per portarlo alla corte di Gian Piero Gasperini. Il difensore austriaco ha dimostrato di essere un elemento di assoluto affidamento, e proprio per questo c’è la volontà da parte del club nerazzurro di provare a prenderlo.

L’Atalanta – si legge – al momento è avanti ad altre pretendenti, tra le quali se ne citano due su tutte, il Wolverhampton e il West Ham. Il Lens attende la proposta giusta e valuta il giocatore 25 milioni di euro, cifra sulla quale l’Atalanta spera di poter lavorare per abbassare le pretese e strappare uno sconto al club francese.

Insomma, il Napoli al tempo non è riuscito a chiudere l’affare ma potrebbe ritrovare contro Danso proprio in campionato. Gasperini ci spera, soprattutto per dare alla sua difensiva un elemento importante ed in grado di aumentare il livello della rosa nerazzurra.