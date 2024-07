“Chiesa aspetta il Napoli”, l’annuncio fa sognare Conte

Impazzano le notizie sul futuro del bianconero Chiesa. Dopo il gradimento dimostrato da Antonio Conte, c’è chi è sicuro: l’azzurro vuole solo Napoli. Le ultime sul fronte mercato.

Il calciomercato del Napoli continua a prendere forma, dopo le partenze e gli arrivi che nelle scorse settimane hanno già dato una forma concreta a quella che sarà la squadra a disposizione del nuovo tecnico partenopeo.

Proprio con l’arrivo di Antonio Conte alle pendici del Vesuvio, è stato ben presto accostato il nome di Federico Chiesa. Il bianconero classe 1997 non rintreda più fra le priorità della Juventus. E dopo l’addio sfiorato la scorsa estate, questa volta la società torinese sembrerebbe aver fatto una precisa scelta.

Tra coloro che monitorano le volontà dell’attaccante azzurro, c’è chi è sicuro della sua volontà di andare a Napoli.

Il matrimonio fra Chiesa e il Napoli si potrebbe fare.

Ad esserne sicuro è il giornalista ‘Luca Cerchione che, nel segnalare novità e interessi ormai di circostanza per il numero 7 della Juventus, ha così riferito:

“La Premier League piomba su Chiesa. Derby di Londra per il calciatore della Juventus:

Tottenham e Arsenal tentano Federico che, però, ha già rifiutato la Roma in attesa di un affondo del Napoli di Conte. L’attesa, però, non sarà infinita”.