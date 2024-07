Una big di Serie A mette nel mirino l’obiettivo del Napoli: di chi si tratta

Sono diversi gli obiettivi di mercato del Napoli per rinforzare l’organico. Uno di questi è finito nel mirino di un top club della Serie A.

Prosegue il ritiro del Napoli di Antonio Conte in quel di Castel di Sangro, dove la squadra si avvicina sempre più al primo impegno ufficiale della stagione. Nel mentre la dirigenza continua le operazioni in entrata e in uscita sul mercato.

Uno dei tanti obiettivi di mercato del Napoli è finito nel mirino di un top club di Serie A, che sarebbe pronto ad anticipare gli azzurri.

Napoli, una big di Serie A tenta lo scippo: interesse per un obiettivo degli azzurri

Fin qui il mercato del Napoli è stato impeccabile, con il DS Manna che ha completamente rivoluzionato il reparto difensivo. In casa Napoli ora è tempo di piazzare una serie di uscite, prima di poter tornare ad operare in entrata. Sono tanti gli obiettivi nel mirino del DS azzurro, ma uno di questi sarebbe finito sul taccuino dei dirigenti di un club rivale. Difatti come riporta Orazio Accomando su X, il Milan avrebbe effettuato un sondaggio per il centrocampista del Valencia, Javi Guerra. Lo spagnolo qualche settimana fa era stato accostato al Napoli, ma la voce poi si è spenta visto il focus degli azzurri sul reparto difensivo. Non è da escludere però che il Napoli sia ancora sul giocatore, con cui però ora ci sarebbe un duello con il Milan.

I rossoneri avevano come priorità per il proprio centrocampo Fofana del Monaco, ma le elevate richieste dei francesi hanno rallentato la trattativa. Di conseguenza nelle ultime ore, il Milan avrebbe deciso di valutare l’acquisto di Guerra dal Valencia, che però piace tanto anche al Napoli. Gli azzurri attualmente sono focalizzati sulle varie cessioni, ma un occhio di riguarda c’è sempre anche sui vari obiettivi di mercato. Guerra potrebbe essere un nome interessante per gli azzurri, che sono alla ricerca di rinforzi per il centrocampo.

Lo spagnolo è uscito un po’ dai radar del Napoli, ma seppur sia stato superato da altri profili nelle preferenze, resta un obiettivo di mercato. Intanto il Milan ha iniziato a sondare il terreno, e proverà ad anticipare il Napoli per Guerra. Resta da capire se gli azzurri proveranno a rispondere all’interesse del Milan per lo spagnolo, o se saranno concentrati sugli altri profili. Difatti il nome principale in questo momento per il centrocampo sembra quello di Gilmour, su cui gli azzurri stanno spingendo con insistenza. I prossimi giorni potrebbe delineare il quadro sulla situazione di Javi Guerra, dove il Napoli è chiamato a rispondere o meno all’interesse concreto del Milan per lo spagnolo.