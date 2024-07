Napoli, Lukaku aspetta la cessione di Osimhen: intanto “segue” già Conte

Il Napoli ha deciso di puntare su Lukaku come attaccante, ma prima bisognerà cedere Osimhen. Nel frattempo il belga “segue” già il tecnico salentino.

Il mercato del Napoli continua ad essere particolarmente attivo, con il club al lavoro sia sul fronte entrate che uscite. La priorità in questa fase è però sulle cessioni, con quella di Victor Osimhen in cima alla lista.

Non appena sarà venduto il nigeriano, ci sarà l’assalto a Romelu Lukaku. Intanto l’attaccante belga lavora già sotto la guida di Conte.

Napoli, Lukaku attende l’ok per il trasferimento: intanto lavora già per Conte

Il Napoli è al lavoro in quel di Castel di Sangro, dove si sta svolgendo la seconda parte del ritiro degli azzurri di mister Conte. Sono già al lavoro i primi acquisti, in attesa di altri colpi messi a segno dal DS Manna. Prima però bisognerà cedere, con Osimhen spinto dagli azzurri verso la cessione. Il Napoli spera di piazzare quanto prima il nigeriano, per poi tentare l’assalto a Lukaku, che attende solo l’ok per il trasferimento in azzurro. Come riferisce Sky Sport, l’attaccante belga starebbe già lavorando sotto le indicazioni fornitegli dallo staff di Antonio Conte, in attesa dell’arrivo nel capoluogo campano. Lukaku non vede l’ora di iniziare l’avventura al Napoli, e soprattutto ritrovare Conte, ma ad oggi l’arrivo è ostacolato ancora dalla permanenza di Osimhen.

Il nigeriano non è stato ancora ceduto dal Napoli, che fatica a ricevere offerte congrue per lasciar partire l’attaccante. Di conseguenza senza la cessione di Osimhen, è in stand-by l’arrivo di Lukaku, con cui ci sono già tutti gli accordi contrattuali. L’ostacolo resta dunque Osimhen, che purtroppo è ancora agli ordini di mister Conte in quel di Castel di Sangro. Lukaku invece è ancora a riposo dopo l’Europeo col Belgio, ma sta seguendo un programma personalizzato fornitogli dallo staff del tecnico del Napoli.

Il belga sta lavorando per farsi trovare pronto da Conte non appena si potrà concretizzare il suo arrivo al Napoli. Sotto la guida di Conte, Lukaku ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera, e cercherà di ripetersi dopo alcune stagioni sottotono tra Chelsea, Inter e Roma. Per questo motivo il belga si starebbe già preparando individualmente sotto un programma dello staff di Conte, in modo da arrivare pronto eventualmente a Castel di Sangro, o direttamente a Napoli. Questo però dipenderà dai tempi dettati dal mercato, visto che non appena ci sarà la cessione di Osimhen, arriverà Lukaku al Napoli.