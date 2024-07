“Ti sei sentito scavalcato?”: Di Lorenzo chiarisce tutto e parla del colloquio con Manna

Un chiarimento dietro l’altro: la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo ha toccato diversi punti, tra cui alcuni anche molto spigolosi.

Parole volte a spiegare cosa è successo e soprattutto cosa succederà da qui ai prossimi mesi. Giovanni Di Lorenzo non ha dubbi: vuole giocare nel Napoli e sente il Napoli a pieno come la sua squadra per la quale è pronto a dare tutto. Al netto di quelle che sono state le polemiche degli scorsi mesi, ad oggi il capitano sembra aver finalmente messo un punto su una questione durata davvero troppo tempo.

Prima la conferenza di Mario Giuffredi, il suo agente, poi quella dello stesso Giovanni in quel di Castel di Sangro: un incontro con i giornalisti che hanno provato ad entrare nella mente del giocatore per capire cosa effettivamente non ha funzionato per un lasso di tempo davvero molto lungo. Di Lorenzo si è prestato alla domande, ha chiarito in più occasioni quanto il Napoli sia importante per lui.

Certo, non è stato semplice affrontare tutta una serie di situazioni molto delicate: i fischi contro il Lecce, le tensioni per una stagione davvero complessa per poi arrivare al colloquio con Manna che, anche a detta dello stesso Mario Giuffredi, avrebbe contribuito ad alimentare un senso di risentimento da parte del capitano. Ecco perchè si è resa necessaria una conferenza stampa durante il ritiro, per permettere al giocatore di mettere la parole fine al chiacchiericcio mediatico.

Di Lorenzo in conferenza chiarisce tutto: dai fischi al colloquio con Manna

“In quest’anno in particolare ti sei sentito scavalcato nel tuo ruolo?”, gli chiede uno dei giornalisti presenti al quale Giovanni risponde in maniera secca e decisa: “No mai”. Modo per dimostrare come all’interno dello spogliatoio non avesse problemi con nessuno.

Poi il passaggio sui fischi a Lecce: “Ho provato dispiacere, i tifosi sono liberi di fischiare ed applaudirci. E’ stata un’annata storta per tutti, la cosa importante è che finalmente si è conclusa. Ripartiamo uniti, tutti insieme”, ha detto ancora il capitano. Nessun rancore con la piazza ma, anzi, la speranza che si possa dimenticare al più presto tutto ciò che di negativo è accaduto negli scorsi mesi.

C’è stata, poi, una domanda su quello che è stato il colloquio con Manna: “Come mai ti sei sentito cosi toccato, ha parlato con tutti”, chiede un collega presente; Di Lorenzo, a quel punto, ci tiene a sottolineare il suo punto di vista. “Dipende dal contenuto del dialogo. Avrà parlato con tutti, a me interessa cosa ci siamo detti noi.

E’ una cosa che è passata come ho detto, era giusto che parlassi di questa vicenda per mettere un punto ed andare avanti più forti di prima. Voglio giocare per il Napoli e voglio giocare a Napoli”, ha chiosato il capitano.