Sorpresa Cajuste, ci prova un club di Serie A: la richiesta del Napoli

Il centrocampista svedese non è nei piani di Antonio Conte e la società valuta ormai il suo addio definitivo.

Jens Cajuste è stato uno degli acquisti del Napoli nell’ultima sessione di calciomercato. Arrivato come un’affare totalmente a sorpresa, il giocatore svedese ha sofferto l’annata complicata del club e non ha mai convinto del tutto. C’era curiosità riguardo questo avvio di precampionato sotto la guida di Antonio Conte.

Ebbene il giocatore sembrerebbe non aver convinto del tutto e per questo motivo il Napoli valuta l’addio definitivo. Il club vorrebbe cedere lui e Gaetano per fare nuovi acquisti, più idonei al gioco del tecnico pugliese. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un interesse a sorpresa da parte di un club di Serie A; Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti.

Cajuste piace ad un club di Serie A

Come riporta Sky Sport Cajuste sarebbe finito nel mirino della Fiorentina di Raffaele Palladino, squadra che sta cambiando molto negli ultimi giorni e che vorrebbe attuare una piccola rivoluzione di mercato, specialmente a centrocampo. C’è un problema, non di piccolo conto, nella trattativa tra Napoli e Fiorentina.

Il club azzurro vuole cedere Cajuste a titolo definitivo, l’idea è lasciarlo andare dopo solo una stagione e provare a reinvestire il ricavato dalla cessione in un nuovo centrocampista. Non è semplice, la Fiorentina è interessata ma vuole solo un prestito con diritto di riscatto e al momento le parti sono ferme sulle proprie posizioni. Nei prossimi giorni si capirà se la trattativa potrà evolvere o meno.