Futuro Osimhen, svelata la decisione del Napoli per i prossimi giorni

Victor Osimhen è pronto a lasciare Napoli, arriva la decisione del club durante il ritiro di Castel di Sangro: non ci sono più dubbi.

Quello di Osimhen è un destino che sembra sempre meno azzurro. La trattativa tra Napoli e Paris Saint Germain prosegue, si arriverà probabilmente ad una conclusione definitiva nel giro di pochi giorni. Lo ha confermato oggi ‘La Repubblica’, che ha raccontato come il futuro dell’attaccante sia ormai segnato senza alcun tipo di dubbio.

In un modo o nell’altro, Osimhen lascerà Napoli ed è quasi certo che tornerà in Francia, in quella Parigi orfana di Mbappè ed alla ricerca di un nuovo fenomeno sul quale poter poggiare le aspettative per la prossima stagione. Eppure, al momento nulla è fatto, niente è deciso: si va avanti nella speranza di chiudere in tempi brevi, nel frattempo Osimhen è a Castel di Sangro.

Osimhen a Castel di Sangro, la decisione del Napoli

Il nigeriano sta partecipando anche a questa seconda fase del ritiro azzurro, lavorando con i compagni in attesa che Napoli e Paris Saint Germain arrivino ad una quadra definitiva. Nel frattempo Victor lavora, sorride e si gode il clima abruzzese.

C’è, però, un aspetto che andrà considerato e che è stato svelato proprio da ‘La Repubblica’: Osimhen non giocherà nessuna delle amichevoli in programma a Castel di Sangro, cosi come è accaduto in Trentino con Annue e Mantova. Una linea chiara della società che vuole evitare intoppi ed eventualmente problemi che andrebbero a complicare ancora di più la cessione nel numero 9 azzurro.