Di Lorenzo non ci sta: “Sto bene qui, voglio giocare per il Napoli! Non solo Conte, anche il presidente…”

Il chiarimento di Giovanni Di Lorenzo nel corso della conferenza stampa di oggi: i motivi della permanenza, non c’è soltanto Antonio Conte!

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa ed ha voluto chiarire una serie di punti riguardanti il caos creatosi nelle scorse settimane con il suo possibile addio. Il capitano del Napoli ci ha voluto mettere la faccia, presentendosi in conferenza stampa insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. Domande su quello che è stato il suo momento di crisi ma anche sul momento che sta vivendo adesso sotto la guida di Antonio Conte.

E proprio l’allenatore è stato protagonista di una delle risposte di Di Lorenzo, in relazione ai motivi che l’hanno spinto a restare a Napoli. Il suo agente, Mario Giuffedi, durante la sua conferenza stampa aveva posto proprio Conte come motivo principale della permanenza del capitano all’ombra del Vesuvio, provocando cosi qualche reazione negativa da parte dei tifosi.

Di Lorenzo non ci sta, il chiarimento in conferenza stampa

“Col mister ho parlato varie volte in questo mese. Lui ha svolto un lavoro improntante in questa vicenda, come il direttore ed il presidente”, ha detto Di Lorenzo che ha poi posto in chiarimento essenziale nel corso della conferenza. “Ma voglio chiarire che non sono rimasto per Conte, ci tengo a metterlo bene in chiaro, sono rimasto a Napoli perchè volevo restare!”, ha detto il capitano.

“Voglio giocare per il Napoli e voglio giocare a Napoli”, ha ancora detto Di Lorenzo che ha cosi cercato di fugare ogni dubbio sui motivi della sua permanenza in azzurro. Non soltanto la figura di Conte ma anche la volontà netta di restare al servizio del Napoli e dei tifosi napoletani.