“Conte lo voleva già all’Inter”: l’agente svela il retroscena

Un retroscena emerso in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli e che riguarda Antonio Conte ed uno dei nuovi acquisti azzurri.

Leonardo Spinazzola è uno dei giocatori che ben si è messo in mostra durante il ritiro di Dimaro. L’ex esterno della Roma si è aggregato al Napoli rendendo entusiasta anche la piazza partenopea che ha molto apprezzato l’acquisto del calciatore classe ’93. Esterno in grado di fare un lavoro importante sulla fascia, esattamente quello che Antonio Conte sta cercando e che vorrebbe mettere in campo già in questa seconda fase di ritiro.

In quel di Dimaro, come detto, Spinazzola è stato uno dei più positivi e propositivi. L’agente del calciatore, Davide Lippi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli svelando anche un retroscena sul rapporto tra Spinazzola e Conte.

Parla l’agente Spinazzola, l’interesse di Conte ed il retroscena

“Ho visto l’entusiasmo di Spinazzola e della sua famiglia quando ha firmato per il Napoli. Non è mai semplice cambiare squadra e città dopo cinque anni”, ha detto il procuratore in diretta. Parole che confermano come per Spinazzola l’approdo al Napoli sia stato un passaggio davvero importante.

“C’è stata anche una grande volontà di Conte che già lo voleva ai tempi dell’Inter“, ha poi svelato lo stesso Lippi ancora ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Insomma, c’è grande sinergia tra Leonardo e lo stesso Conte, segnale importante che testimonia come l’allenatore abbia fatto delle richieste ben precise e come lo stesso club partenopeo stia cercando di accontentarlo in tutti i modi.