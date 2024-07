Caso Osimhen, il Napoli è tranquillo: svelata la strategia di De Laurentiis

Il Napoli è tranquillo nella gestione della complicata situazione di Victor Osimhen: De Laurentiis ha una strategia ben precisa.

La situazione di Victor Osimhen rappresenta forse il più grande nodo da sciogliere in questa seconda parte di calciomercato per il Napoli. La sua cessione sembrava certa nei mesi scorsi dopo il rinnovo con super ingaggio e clausola rescissoria da 130 milioni, ma tale cifra sembra essere al momento eccessiva per tutti. Anche il Paris Saint Germain, club più interessato al calciatore, non sembra disposto all’affondo.

Spiega meglio come stanno le cose l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, l’offerta parigina non supererebbe i 90 milioni, cifra davvero troppo bassa per il Napoli, il quale vuole almeno assestarsi sulle tre cifre. D’altro canto, il presidente De Laurentiis sarebbe tranquillo: nessuna intenzione di svendere la sua stella.

Osimhen-Napoli, le ultime: la strategia di De Laurentiis

C’è infatti la consapevolezza per il patron del Napoli che Osimhen sia uno dei tre centravanti del momento, protetto da un contratto fino al 2026. Il club quindi sembra essere disposto anche ad aspettare, senza alcuna fretta. D’altro canto, il club sarebbe anche pronto nel caso in cui l’affondo decisivo arrivi visto l’accordo praticamente concluso per Romelu Lukaku.

Osimhen, intanto, è arrivato ieri con la squadra a Castel di Sangro in una situazione piuttosto strana per lui. Il giocatore sperava infatti nella conclusione della trattativa con il Psg già entro la fine del ritiro di Dimaro e, quindi, di non partire poi per l’Abruzzo. E invece, si ritrova ancora ad allenarsi con il Napoli e, probabilmente, potrebbe anche saltare l’amichevole di domenica contro l’Egnatia vista la mancata chiarezza sulla sua situazione.

Rimane comunque un clima di tranquillità, sia per quanto riguarda il Napoli, che l’entourage del calciatore: il suo agente Roberto Calenda, infatti, non ha in programma viaggi per raggiungere il patron azzurro in ritiro. Nelle scorse settimane era stata segnalata la sua presenza a Parigi, da qualche giorno invece non sembra starsi muovendo in modo davvero concreto.

Segno di un’atmosfera, comunque, serena, frutto di un accordo chiaro raggiunto nei mesi scorsi al momento del rinnovo e, al momento, non concretizzatosi del tutto per ragioni indipendenti dalla volontà di entrambe le parti. Rimane la consapevolezza anche di un Paris Saint Germain sempre in agguato, soprattutto se dovesse riuscire a piazzare uno dei suoi due attaccanti (Kolo Muani e Goncalo Ramos). Attende anche Romelu Lukaku, il quale sarebbe l’ultimo tassello di un vero e proprio valzer degli attaccanti a livello europeo.