Reina torna in Italia, che messaggio su Napoli: le parole fanno emozionare i tifosi

Pepe Reina tornerà in Italia per giocare al Como: le parole che ha rilasciato su Napoli sono davvero stupende.

Pepe Reina fa parte di quei calciatori in grado di stringere un legame davvero straordinario con la tifoseria azzurra. Il portiere spagnolo ha militato a Napoli nella stagione 2013/2014 sotto la guida di Rafa Benitez, per poi tornare l’anno dopo e restarci per altri tre anni, divenendo uno dei leader della squadra di Sarri.

L’affetto dei tifosi è sempre rimasto tale, anche durante le due successive esperienze del giocatore in Italia con le maglie di Milan e Lazio. Dopo due anni all’estero con la maglia del Villarreal, il giocatore tornerà in Italia per vestire la maglia dell’ambizioso Como di Fabregas.

Reina emoziona i tifosi: le parole su Napoli

Reina ha così rilasciato per l’occasione un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove, inevitabilmente, le parole per Napoli non potevano che essere di enorme affetto. Stupenda la prima risposta al riguardo, in cui il portiere afferma di twittare ancora in dialetto: “Ho tanti amici napoletani, ogni tanto scappa“.

Quando il giocatore viene stuzzicato sul paragone fra il lago di Como e il mare di Napoli arriva una risposta da napoletano vero:

Poche cose sono come il mare di Napoli, a prescindere. Napoli è un segno importante nella nostra vita, qualcosa di speciale.

Il portiere ha anche espresso, comunque, la felicità di tutta la sua famiglia per il ritorno in Italia: “Sono strafelici di tornare in un paese dove siamo stati sempre benissimo ovunque, a Napoli, Milano e Roma. Per loro è sempre una gioia tornare qui“.