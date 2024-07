Osimhen a Castel di Sangro, aspetta il PSG: De Laurentiis ha cambiato una ‘carta’

Osimhen è partito con la squadra per il ritiro di Castel di Sangro, ma cosa sta succedendo? Le ultime sul futuro del nigeriano.

Il futuro di Victor Osimhen resta al centro dell’attenzione. L’attaccante nigeriano è in uscita e il Napoli sta cercando di lavorare per trovare la migliore soluzione possibile. Ad oggi difficile immaginare che un club (Paris Saint Germain su tutti) possa pagare la clausola rescissoria sul contratto del calciatore. Bisognerà mediare ed arrivare ad un punto di incontro.

Aurelio De Laurentiis ha assunto questa consapevolezza con il passare del tempo: le scorse ore si sono avute notizie di una possibile fumata nera e definitiva nell’affare con i parigini, ma ad oggi non si può dire i discorsi siano chiude totalmente.

Anche perché il giocatore pare abbia un accordo con il club francese e il problema sarebbe rappresentato essenzialmente dalle richieste del Napoli. Intanto Osimhen è partito con la squadra per il ritiro di Castel di Sangro ma non ci sono dubbi – conferma in queste ore SportMediaset – sulla prossima cessione del nigeriano.

Addio Osimhen, il nigeriano è a Castel di Sangro ma la cessione ci sarà: le ultime

Il caso Osimhen per forza di cose andrà incontro ad una una svolta che dovrebbe avvenire già in questi giorni: al netto della sua presenze in Abruzzo, l’attaccante è sicuro lascerà Napoli e bisogna solo capire quando e soprattutto con quale modalità. Il presidente De Laurentiis – scrive ancora SportMediaset – avrebbe ormai abbassato le pretese rispetto alla clausola, scendendo cosi a 100 milioni di euro.

Il Paris Saint Germain non ha ancora messo sul piatto quella cifra ma andando avanti con la trattativa si dovrebbe trovare una svolta in tempi brevi, probabilmente già nei prossimi giorni e durante lo stesso ritiro di Castel di Sangro. Proprio le pretese che De Laurentiis ha abbassato potrebbero adesso aprire le strade a degli scenari positivi per la chiusura della trattativa.