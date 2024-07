Mercato Napoli, scelto il prossimo colpo: arriverà dopo una cessione

Manna ha scelto il prossimo colpo di mercato del Napoli: il calciatore potrà arrivare solamente dopo una cessione.

Il Napoli prosegue a programmare un calciomercato che, per forza di cose, dovrà essere particolarmente intenso per rimette in sesto una squadra reduce da un deludente decimo posto in classifica. Dopo un inizio sprint che ha portato agli arrivi di Spinazzola, Marin e Buongiorno, adesso il direttore dell’area sportiva Manna dovrà occuparsi di qualche cessione prima di poter accelerare per concludere ulteriori acquisti.

Infatti, c’è da sfoltire una rosa che vede al momento la presenza di diversi calciatori che non rientrano nei piani di Conte. Sembrano vicine a concludersi già due cessioni importanti come quelle di Lindstrom all’Everton e Ostigard al Rennes. Ma non è tutto, bisognerà anche fare spazio a centrocampo.

Napoli, obiettivo Brescianini per il centrocampo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo obiettivo per il reparto centrale del campo è infatti Marco Brescianini del Frosinone. Tra la società azzurra e l’agente del giocatore Beppe Riso (lo stesso di Buongiorno) ci sono contatti da tempo: si tratta infatti di un calciatore che piace per qualità, fisicità e duttilità. Non si potrà però affondare il colpo per lui prima di una cessione nel reparto. I nomi a lasciargli spazio potrebbero essere, quindi, quelli di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste.

Il Napoli, comunque, continua a trattare consapevole di dover superare una folta concorrenza per arrivare per davvero ad acquistare Brescianini: su di lui ci sono infatti Atalanta, Fiorentina e Milan (il quale ha anche il 50% sulla futura rivendita). L’alternativa al calciatore italiano sarebbe, in ogni caso, già individuata e sarebbe Billy Gilmour del Brighton.

Anche qui, quindi, sarà il mercato in uscita a definire il destino di questa trattativa, che sembra sempre più legata alla situazione di Gianluca Gaetano. Su di lui, ci sono Cagliari e Parma, col primo club disposto a rilevarlo a titolo definitivo dopo il prestito di sei mesi della scorsa stagione. Sarebbe quindi una grossa novità per il Napoli. che fin qui aveva sempre rinunciato alla possibilità di perdere il controllo su di lui e cederlo quindi definitivamente. Sarebbe però una scelta che farebbe bene ad entrambi, vista comunque la mancata volontà al contempo del Napoli di puntare su Gaetano come elemento fisso della propria rosa.

A quel punto, potrebbe tornare utile per davvero Brescianini. Un giocatore che, tra l’altro, ha regalato le sue migliori prestazioni nell’ultima stagione con il club ciociaro proprio in un 3-4-2-1 molto simile a quello provato da Antonio Conte nel ritiro di Dimaro. Manca però ancora qualcosa, non ci resta che attendere.