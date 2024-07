Ultim’ora Napoli, c’è un problema con Ostigard: “Si sta complicando”

Il Napoli è in trattativa con il Rennes per la cessione di Leo Skiri Ostigard, ma le cose si stanno complicando: arriva l’ultim’ora

Il Napoli non ha ancora trovato la quadra giusta per la cessione di Leo Skiri Ostigard. Il difensore centrale norvegese non rientra nei piani del club partenopeo. Dopo esser stato valutato da Antonio Conte nel ritiro di Dimaro Folgarida, infatti, la società ha deciso di prendere in considerazione le eventuali offerte che arriveranno.

In un primo momento sembrava rientrare nell’operazione Buongiorno con il Torino, ma così non è stato. E il club granata non ci ha puntato nemmeno come operazione slegata dalla trattativa per il centrale italiano. E così Ostigard è rimasto al Napoli, poi è arrivata l’offerta del Rennes, con Ricky Massara che apprezza le sue qualità e cerca un centrale dopo la cessione di Theate.

Napoli, si raffredda la trattativa con il Rennes per Ostigard

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 nell’edizione dedicata al calciomercato: “Si sta complicando la trattativa tra il Napoli e il Rennes per Ostigard. Il difensore non ha ancora accettato l’offerta dei francesi, i due club hanno un accordo per 7 milioni di euro. Il Rennes non può più aspettare, ha venduto Theate e cerca un difensore centrale titolare al più presto. La trattativa si è raffreddata“.

Insomma, una situazione chiarissima. Ostigard deve prendere una decisione alla svelta, se la trattativa dovesse saltare potrebbe essere un duro colpo per il Napoli. Il norvegese vorrebbe proseguire la carriera in Serie A, ma ai partenopei non sono arrivate offerte. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità.

Il Rennes aveva nel mirino Marin Pongracic del Lecce e dopo aver trovato l’accordo con il club, ha ricevuto il rifiuto del difensore croato. Questo perché si è inserita in extremis la Fiorentina e ha chiuso l’affare. Con Ostigard, Massara potrebbe ricevere un’altra beffa. Il Napoli è in attesa della decisione finale del difensore norvegese.