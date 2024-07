Ritorno di fiamma Osimhen, non solo il PSG: proseguono le trattative

Si riaccende il calciomercato per Victor Osimhen: non solo il PSG, anche un altro club europeo si sta muovendo per il centravanti nigeriano.

L’addio di Victor Osimhen nelle ultime settimane non è apparso più così scontato. Il centravanti nigeriano ha una clausola rescissoria da 130 milioni di euro e la volontà del presidente De Laurentiis sarebbe quella di monetizzare l’intero cartellino fissato per l’acquisto dell’attuale numero 9 del Napoli.

Su Osimhen c’è il forte interesse dall’Arabia Saudita: una destinazione poco gradita dall’ex Lille che vorrebbe giocarsi le sue chance in Premier League o per lo meno in Europa. Il PSG, negli ultimi giorni, si è fatto strategicamente da parte per far abbassare le pretese del club partenopeo. Intanto, a sorpresa, un altro club si è rifatto sotto per l’acquisto di Osimhen.

Riaccese le sirene inglesi: il club vuole Victor Osimhen

Mentre la trattativa con il PSG vive una fase di stallo, un club inglese è tornato alla carica per assicurarsi le prestazioni sportive del numero 9 del Napoli. La società protagonista, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, sarebbe quella dei Gunners, l’Arsenal.

La squadra di Mikel Arteta è tornata a corteggiare Osimhen per cercare di strappare quanto prima un accordo con il Napoli. Manchester United a parte (acquisto di Zirkzee dal Bologna), il mercato degli attaccanti in Premier League non è ancora iniziato ed è possibile che nelle prossime due settimane, l’Arsenal possa far nascere l’occasione concreta per strappar via Osimhen dal capoluogo campano. Il futuro dell’attaccante nigeriano ad oggi è ancora in bilico, con diversi club interessati, ma nessuno disposto ad accontentare le richieste del Napoli.

Ovviamente la situazione inizia seriamente a creare delle preoccupazioni in casa Napoli, visto che col passare dei giorni prende quota l’ipotesi permanenza. Difatti qualora la cessione di Osimhen non venisse chiusa nel giro di pochi giorni, i club interessati giocherebbero ulteriormente al ribasso col Napoli. Questa situazione creerebbe ulteriori malumori nella dirigenza, che già ora è stizzita dalle offerte decisamente inferiori rispetto alle proprie pretese. I prossimi giorni potrebbero essere cruciali sponda PSG, da cui gli azzurri si aspettano un rilancio cospicuo. Alla finestra ci sono diversi club arabi, oltre a Chelsea ed Arsenal che sono tornati sotto per l’attaccante nigeriano. Il Napoli spera di chiudere a breve la telenovela Osimhen, in modo da poter sferrare l’attacco per portare in azzurro Romelu Lukaku.