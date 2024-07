James Rodriguez offerto al Napoli, Conte apre all’affare: ma c’è un dubbio

Nella giornata di ieri, James Rodriguez è stato offerto al Napoli ed altri club europei. Conte ha aperto all’arrivo del Colombiano, ma un dubbio blocca l’affare.

Il Napoli domani partirà alla volta di Castel di Sangro, dove proseguirà il ritiro azzurro in vista della nuova stagione. Agli ordini di Conte ci saranno finalmente tutti gli azzurri, in attesa di eventuali nuovi colpi in entrata.

Tra i colpi possibili c’è James Rodriguez, che piace ad Antonio Conte, ma un dubbio blocca l’affare.

Napoi, Conte apre a James Rodriguez: ma c’è un grosso dubbio

Ieri è arrivata la clamorosa notizia, che ha visto diversi club accostati a James Rodriguez, tra cui il Napoli. Alcuni intermediari hanno proposto il trequartista colombiano a vari club in giro per l’Europa, ed in Italia è stato offerto al Napoli ed alla Lazio. Il Napoli starebbe seriamente valutando il colombiano, soprattutto dopo la cessione di Lindstrom all’Everton. Come riporta Repubblica, Conte avrebbe aperto all’arrivo di James Rodriguez, che lo intriga particolarmente. C’è però un grosso dubbio che blocca l’affare, ossia le condizioni fisiche del trequartista colombiano. Difatti nel corso degli anni, le condizioni fisiche precarie sono state uno dei punti deboli di Rodriguez, che ha giocato sempre di meno a causa dei vari infortuni.

Il nome di James Rodriguez intriga diversi club, soprattutto dopo le recenti e splendide prestazioni in Copa America con la Colombia. Purtroppo però nell’affare ci sono diversi contro, e tra questi ci sono le condizioni fisiche precarie del colombiano. Inoltre Rodriguez non calca i campi europei da ben tre stagioni, e di conseguenza bisognerà anche riadattarsi ai ritmi ed alla mole di gioco del calcio europeo rispetto a quelli del campionato qatariota, greco e brasiliano in cui ha militato. Oltre questi fattori, c’è anche quello economico, visto che il colombiano percepiva circa 4 milioni al San Paulo da cui si è svincolato.

Tra i fattori più preoccupanti resta però quello sulle condizioni fisiche, che ad oggi ferma il Napoli. Gli azzurri sarebbero anche propensi ad acquistare Rodriguez, con lo stesso Conte che ne sarebbe entusiasta. Purtroppo però le condizioni del colombiano sono veramente un grosso limite, e rischiano di mettere in crisi il Napoli durante la stagione se dovesse realmente arrivare. L’ipotesi c’è ed è viva, ma prima di valutare il colpo, saranno fatte delle attente valutazioni. Non ci resta dunque che attendere sviluppi, e capire se il Napoli acquisterà a parametro zero James Rodriguez, e se abbandonerà questa ipotesi.